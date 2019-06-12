Чуть не поубивал людей: в Черкассах прокурор устроил пьяный дебош (видео)

Юрий Ковтун, заместитель главы прокуратуры Черкасской области Сергея Овчаренко, устроил пьяний дебош в черкасском ресторане "Тарас Бульба". Соответствующее видео выложил на своей Facebook-странице лидер черкасского Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук.

Известно, что 7 июня в ресторане с размахом отмечали день рождения Барбаша, начальника отдела процессуального руководства по уголовным делам ГБР прокуратуры области.

В самый разгар гулянки Ковтун начал буянить. На видео именинник Барбаш держит заместителя прокурора Ковтуна, который рвется в бой.

"Ошалевшие от безнаказанности, бухущие в жо*у прокуроры чуть не поубивали посетителей Черкасского ресторана", - пишет Кухарчук.

На видео можно заметить, что Барбашу удалось вовремя забрать оружие у зампрокурора Ковтуна.

"Пистолет удалось забрать, не ясно что оно с ним сделало бы..." - пишет Дмитрий Кухарчук.

Прокурор устроил пьяный дебош в ресторане Черкасс (видео: facebook.com/slipiock)

Также, по словам активиста, пьяний Ковтун достал свой половой орган и пытался помочиться на девушек. Кухарчук утверждает, что такое видео существует, однако его пока не удалось достать.



"Это уроды, которые должны стоять на страже общественного порядка и расследовать дела против преступников", - написал Дмитрий Кухарчук и добавил, что вместе с другими активистами Нацкорпуса будет добиваться отставки Ковтуна и Овчаренко.

Пользователи сети шокированы подобным инцидентом и активно комментируют видео, опубликованное активистом.

Там на постой судьи и взяточники прокуратуры пропивают не свои деньги.

Попробовали бы они так себя вести так в Америке например...

Ждем видео со стальным органом закона.

В этот генделык нормальные люди перестали ходить, потому что эти вечно пьяные люди с матами разговаривают, кто какой завод отработал!

И это лицо правоохранительной системы! Ужас!

Прокурор устроил пьяный дебош в ресторане Черкасс (скрин: facebook.com/slipiock)

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