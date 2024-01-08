Прекрасно защитят организм! Вот какие витамины нужно принимать в январе

Какие витамины принимать в январе

Эксперты говорят, для того чтобы дополнительно защититься, можно обогатить организм витаминами, полезными для иммунитета.

Витамин C

Славится своими антиоксидантными свойствами и способностью усиливать выработку антител. Именно в январе в период эпидемии гриппа и простуды, он особенно актуален.

Витамин A

Такой витамин играет ключевую роль в поддержании здоровья слизистых, которые являются первой линией защиты от бактерий и вирусов.

Витамин D

В зимний период у всех есть ограниченный доступ к солнечному свету, поэтому может возникнуть дефицит витамина D. А он играет важную роль в укреплении иммунного ответа. Однако именно этот витамин обладает как противовоспалительными, так и иммунорегуляторными свойствами.

Витамины группы B

Они играют немаловажную роль в поддержании энергии и общего здоровья. В частности, витамин B6 улучшает иммунитет и принимает участие в выработке антител.

Витамин E

Это еще один мощный антиоксидант, помогающий защищать клетки от вредного воздействия свободных радикалов.

За чем нужно следить

Специалисты отмечают, что важно следить за своим рационом для получения достаточного количества витаминов, которые смогут активизировать защитные свойства организма.

Необходимо потреблять больше натуральных продуктов и обеспечить разнообразное питание.

Когда пить витамины

Лучшее время для приема витаминов - это время, когда организм усваивает их максимально. Прием пищевых добавок ночью не является хорошей практикой, поскольку пищеварение и метаболизм замедляются, когда вы спите. Это означает, что, когда вы принимаете витамины на ночь, они не усваиваются так эффективно, как днем.

Время зависит от типа принимаемого витамина. Некоторые витамины следует принимать утром для максимального усвоения. Другие, особенно способствующие расслаблению, лучше принимать перед сном.