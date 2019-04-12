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Чудесне зцілення: у київському метро викрили жебрачку

STYLERЖиття    12.04.2019 - 23:27
Чудесне зцілення: у київському метро викрили жебрачку
Жебрачка у київському метро (фото: колаж РБК-Україна)

Жінка ходить по вагонах київського метро і заробляє гроші

У київському метро часто ходить нібито покалічена дівчина зі скрученими ногами, яка вся труситься, хитається і жалісним голосом просить їй допомогти грошима. Але насправді вона не має інвалідності і може нормально ходити. Відео "зцілення" опубліковано на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

Автор відео зазначив, що кожен день у жебрачки змінювалися симптоми, і іноді вона перегравала. В день, коли він зняв її на відео в метро, через кілька годин зустрів її абсолютно здоровою, з пачкою грошей в одному торговому центрі.

"Я так був здивований магії зцілення, що навіть вигукнув. Вона це почула і здається, зрозуміла, що я щось знаю, після чого стала швидко прямувати до виходу", - розповів автор викриття.

Після цього хлопець пішов за нею і побачив, що вона абсолютно здорова йде до виходу.

Жебрачка у київському метро (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі також прокоментували це відео.

"Вона багато років вже в цьому бізнесі. Був час, коли кожен день їздив у метро і люди дуже часто давали гроші. Їм вірити не можна абсолютно і свою жалість і співчуття потрібно направляти в потрібне русло. Краще годуйте бездомних тварин";

"Перестаньте давати їм гроші. Є безліч фондів, де потрібна допомога і є всі документи. А ці подаяння - гра на публіку. Вже скільки репортажів було про обман, а все одно гроші кидають у пакетик";

"Ну, як каже стародавня приказка, "поки є лохи, то справи не такі вже й погані". Зашибають бабки на жалісливості населення";

"З цієї кривої я завжди сміявся про себе, оскільки  при уважному огляді побачив, що її взуття нормальне з досить рівними краями, без перекосів і затирів. Не так, як у людей з плоскостопістю, тим більше в такій формі, як вона зображує";

"Цьому бізнесу пару тисяч років".

Нагадаємо, що мережа відреагувала на те, що в Києві повністю відмовляться від жетонів у метро.

Раніше повідомлялося про те, що Київським метрополітеном у минулому році скористалися 496,71 млн пасажирів.

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