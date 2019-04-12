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Чудесное исцеление: в киевском метро разоблачили попрошайку

STYLERЖизнь    12.04.2019 - 23:27
Чудесное исцеление: в киевском метро разоблачили попрошайку
Попрошайка в киевском метро (фото: коллаж РБК-Украина)

Женщина ходит по вагонам киевского метро и зарабатывает деньги

В киевском метро часто ходит якобы искалеченная девушка со скрученными ногами, которая вся трясется, шатается и жалостным голосом просит ей помочь деньгами. Но на самом деле она не имеет инвалидности и может нормально ходить. Видео ее "исцеления" опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Автор видео отметил, что каждый день у попрошайки менялись симптомы, и иногда она переигрывала. В день, когда он снял ее на видео в метро, через несколько часов встретил ее абсолютно здоровой, с пачкой денег в одном торговом центре.

"Я так был удивлен магии исцеления, что даже воскликнул. Она это услышала и кажется, поняла, что я что-то знаю, после чего стала быстро направляться к выходу", - рассказал автор разоблачения.

После этого парень пошел за ней и увидел, как она абсолютно здоровая идет к выходу.

Попрошайка в киевском метро (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети также прокомментировали это видео.

"Она много лет уже в этом бизнесе. Было время, когда каждый день ездил в метро и люди очень часто давали деньги. Им верить нельзя абсолютно и свою жалость и сочувствие нужно направлять в нужное русло. Лучше кормите бездомных животных";

"Перестаньте давать им деньги. Есть множество фондов, где требуется помощь и есть все документы. А эти подаяния - игра на публику. Уже сколько репортажей было об обмане, а все равно деньги бросают в пакетик";

"Ну, как говорит древняя пословица, "пока есть лохи, то дела не плохи". Зашибают бабки на сердобольности особо жалостливого слоя населения";

"Над этой кривой я всегда смеялся про себя, так как при внимательном осмотре увидел, что ее обувь нормальная с довольно ровными краями, без перекосов и затиров. Не так, как у людей с плоскостопием, тем более в такой форме, как она изображает";

"Этому бизнесу пару тысяч лет".

Напомним, что сеть отреагировала на то, что в Киеве полностью откажутся от жетонов в метро.

Ранее сообщалось о том, что Киевским метрополитеном в прошлом году воспользовались 496,71 млн пассажиров.

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