ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дива у лісі на Прикарпатті: чоловік посеред зими натрапив на неймовірну знахідку (фото)

Автор: Анжеліка Галушко

Погода в Україні не перестає дивувати громадян. На початку грудня на Прикарпатті люди продовжують збирати гриби. Своєю знахідкою поділився житель Івано-Франківської області на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Зі слів Василя Римарука, він нині перебуває у відпустці і, щоб провести час з користю, пішов на прогулянку до лісу. Де вранці 2 грудня серед засніжених пагорбів і натрапив на гриби.

Як доказ чоловік опублікував кілька фотографій грибів, які вже вкриті снігом, але попри мороз досі ростуть в лісі. Гарні і здорові гриби прикарпатець знайшов у селищі Солотвин, що в Богородчанському районі Івано-Франківської області.

Популярні новини

"2 грудня 2020 року. Відпустка.Зранку сходив по гриби, а після обіду на річку", - підписав свою публікацію грибник.

Гриби посеред зими знаходять у ліса Прикарпаття (фото facebook.com/vasyl.rymaruk)

У коментарях до публікації користувачі соцмережі дивуються знахідці і пишуть:

  • Той момент, коли навіть у грудні шеф відпустку не зміг зіпсувати - заплановано у відпустці похід по гриби і купання у річці - реалізовано за будь-якої пори. Браво!
  • Ще би проліски, і майже казка 12 місяців.
  • На Різдво ще сходиш назбирати свіжих грибів.
  • Ніби влітку!

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні в жовтні почався новий сезон грибів, які починають рости з пізньої осені до початку весни.

Раніше ми писали, що був названий найкорисніший гриб, який захищає навіть від онкології.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Івано-Франківськзимагрибы