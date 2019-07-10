Була зупинка серця: з'явилися новини про стан дівчини, яку підпалив наречений

Чоловік підпалив дівчину під Запоріжжям (колаж: РБК-Україна)

Анастасія Ковальова перебуває в реанімації у вкрай важкому стані

Анастасія Ковалева, яку 2 липня підпалив її наречений Віталій Чайковський в селищі Бабурка Запорізької області, пережила зупинку серця під час чергової операції. Про це розповіла мама 22-річної дівчини, Христина, пише видання "Регіонньюз".

Під час операції медики в черговий раз почистили шкіру дівчини та наклали тимчасову свинну шкіру. Це необхідно для того, щоб уникнути інтоксикації організму.

Саме під час цієї процедури у Насті зупинилося серце, однак лікарям вдалося запустити його знову. Після операції дівчину перевели до окремого боксу, куди не пускають навіть родичів.

Анастасія Ковальова (фото: instagram.com/nastya_ukrain_zp)

Постраждала й досі перебуває у вкрай важкому стані - у неї 90% опіків тіла. За її життя борються медики опікового центру Запорізької лікарні №5. Травми настільки серйозні, що лікарі не можуть робити жодних прогнозів.

Мама дівчини розповіла, що на операцію сім’я витратила понад 25 тисяч гривень, а щоденне перебування Насті в лікарні обходиться в 6-7 тисяч гривень. Вона щиро дякує всім, хто допомагає її дитині.

Віталій Чайковський (фото: instagram.com/its_zp)

Перерахувати кошти на лікування Насті Ковальової можна на карту ПриватБанку: 5167 9855 0026 6457 (Христина Володимирівна Ковальова). Також просять здавати кров для Насті в 5-й міській лікарні у відділенні трансфузіології. Вона її потребує щодня.

До слова, 28-річний Віталій Чайковський своєї провини не визнає. "Наречений" говорить, що просто хотів "зміцнити стосунки", налякавши дівчину. Мовляв, облив бензином, а потім вирішив закурити. Зловмиснику 4 липня обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці.

Нагадаємо, Віталій страшенно ревнував дівчину, влаштовував їй допити і ізолював від подруг. Натомість засипав доргими подарунками, а дівчина в соцмережах постійно писала, яка вона щаслива і як любить свого хлопця.