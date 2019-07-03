Під Запоріжжям хлопець спалив свою дівчину, перехожий просто знімав на відео

Чоловік підпалив свою кохану прямо на вулиці в Бабурці
Під Запоріжжям 28-річний чоловік підпалив свою дівчину прямо на вулиці. Жахлива подія сталася в Бабурці ввечері 2 червня. Один з перехожих зняв жахливі кадри на мобільний телефон, не "відволікаючись" на надання допомоги (попереджаємо, відео містить нецензурні вирази). Ролик був опублікований в мережі та викликав шквал гнівних коментарів.
Дівчина отримала 90% опіків тіла 2-3 ступеня. Її госпіталізували на "швидкій" у опіковий центр міської лікарні №5. Туди ж доставили й її хлопця з опіками кистей і пальців - травми він отримав, коли підпалював кохану, передає місцеве видання "Времени новостей" із посиланням на голову Незалежної профспілки працівників швидкої медичної допомоги Запоріжжя Анатолія Сидоренка.
У Бабурці чоловік підпалив дівчину після сварки (Фото: скріншот)
Зазначається, що до НП призвела сварка між парою, після якої чоловік прямо на вулиці Лахтинській облив бензином і підпалив дівчину.
Під Запоріжжям чоловік підпалив свою дівчину прямо на вулиці (Відео: instagram.com/its_zp)
Треба сказати, що користувачі мережі після публікації шокуючого відео в місцевому паблику були ошелешені діями "оператора", який знімав палаючу людину і не робив спроб втрутитися та загасити полум'я. Такий вчинок назвали краєм цинізму. Також звучать слова співчуття рідним дівчини.
Скрін коментарів
Скрін коментарів
Нагадаємо, що раніше Бабурка під Запоріжжям опинилася в центрі скандалу після того, як біля цього населеного пункту невідомі закидали камінням вагони поїзда Запоріжжя-Київ.
Як повідомлялося раніше, у травні в Закарпатській області в селі Косине чоловік облив себе, будинок і автомобіль бензином і підпалив. Його госпіталізували у важкому стані. Також при пожежі постраждала 19-річна дочка палія. Пізніше стало відомо, що чоловік помер, а трагедія розгорнулася на другий день весілля його доньки.