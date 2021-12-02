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Надмірне вживання деяких вітамінів може викликати випадання волосся

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Четвер 02 грудня 2021 09:14
Надмірне вживання деяких вітамінів може викликати випадання волосся Фото: випадання волосся може бути пов'язано з надмірним вживанням вітамінів (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Вітаміни часто хвалять за їх зручність і корисні властивості. Дійсно, вони можуть допомогти тим, у кого авітаміноз. Проте, прийом занадто великої кількості вітамінів може мати негативні наслідки для вашого волосся.

Про це повідомляє британське видання Express.

Випадання волосся - природне явище, однак, якщо ви втрачаєте більше 125 волосся в день, ви можете помітити їх витончення.

Що викликає випадання волосся

Було виявлено, що надмірна кількість селену і занадто багато вітаміну А викликають випадання волосся.

У клініці з пересадки волосся Wimpole кажуть, що, хоча вітамін А є життєво важливою частиною здорового і збалансованого харчування, як і все інше, його слід вживати в помірних кількостях.

Всесвітня організація охорони здоров'я додає алопецію (випадання волосся) до результату хронічної токсичності вітаміну А.

Крім того, дослідження, проведене в 2018 році, в якому розглядалися 47 інших наукових робот з цієї теми, визначає надмірну кількість вітаміну А як один з найбільш важливих токсичних агентів, що беруть участь у розвитку алопеції.

Насправді, краще не перевищувати рекомендовані дози вживання вітамінів, тому що це може викликати різні проблеми зі здоров'ям.

Більш того, надмірна кількість селену також може сприяти випаданню волосся у деяких людей.

За словами вчених з Університету Суррея, споживання занадто великої кількості селену створює занадто багато антиоксидантних ферментів.

Цей надлишок антиоксидантних ферментів змушує організм атакувати власні клітини, в тому числі в волосяних фолікулах, що призводить до випадання волосся.

Роль поживних речовин

Незважаючи на це, для здорового росту волосся необхідні поживні речовини, вітаміни і мінерали. У центрі відновлення волосся Нью-Джерсі кажуть, що дефіцит поживних речовин, що викликає випадання волосся, різноманітний.

Брак заліза дуже поширена форма дефіциту поживних речовин і основна причина випадання волосся.

Нагадаємо, лікар здивував фактами про випадання волосся і розповів, чи можна часто розчісуватися і мити голову.

Раніше експерти розповіли, чому не можна виривати сиве волосся.

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