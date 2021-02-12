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Загрожує проблемами: ці продукти не варто їсти на голодний шлунок

Новость на русском → П'ятниця 12 лютого 2021 08:00
Загрожує проблемами: ці продукти не варто їсти на голодний шлунок Експерти назвали продукти, які не можна їсти на голодний шлунок (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

На голодний шлунок рано вранці не варто пити каву або з'їдати певні продукти, через те, що це може викликати не тільки проблеми зі шлунком, але і загальне погіршення здоров'я.

Експерти назвали продукти, які можна вживати тільки після сніданку і ранкової зарядки. Про це повідомляється на порталі Bigmir.net.

Свіжі овочі

Дієтологи не рекомендують їсти свіжі овочі на сніданок, оскільки вони багаті кислотами й це може призвести до гастритів і виразки. Виняток – якщо овочі входять до складу страви, яку ви їсте на сніданок.

Банани

Починати день з бананів – погана ідея. Вони відмінно годяться для перекусу і ними можна підкріпитися між сніданком і обідом, але на голодний шлунок вранці їх їсти не варто. У бананах є магній, який може спровокувати велике навантаження на серце.

Дріжджова випічка

Дріжджі згубно впливають на стінки шлунка і викликають роздратування. Вживання такої випічки на сніданок може спровокувати підвищене газоутворення і здуття живота.

Йогурти

До складу хороших йогуртів входять корисні бактерії, які допомагають засвоювати їжу. Але всі корисні властивості йогуртів рано вранці будуть поглинені шлунковим соком. Відмовлятися від йогуртів вранці не варто, але рекомендується вживати після сніданку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дієтологи пояснили, кому не варто їсти квашену капусту.

А також ми розповідали про те, кому категорично не можна їсти родзинки.

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