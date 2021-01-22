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ПП біля метро "Майдан Незалежності": людей врятувало диво (фото)

Автор: Людмила Жукова

У Києві 22 січня в переході метро "Майдан Незалежності" сталося ЧП. Там повністю обвалилася стеля.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ сейчас".

У "Трубі" - підземному переході на Майдані Незалежності обвалилася стеля", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що лише диво допомогло людям не постраждати.

В переході біля метро "Майдан Незалежності" обвалилася стеля (фото: Київ зараз)

Причини інциденту також не називаються. Рятувальники та влада міста поки що не відреагували на інцидент.

Також у соцмережах з'явилося відео стелі, яка обрушилася. На сторінці блогера Пан Гольдман у Twitter опублікували відеоролик ПП.

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Відзначимо, що капітальний ремонт станції робили ще в 2002 році. Підвісну стелю встановили до "Євро 2012" за рахунок інвесторів. Роботи виконувала організація-підрядник.

Як ми раніше повідомляли, в київському метрополітені розгорівся гучний скандал. Річ у тому, що на станції метро "Печерська" в рамках проекту по енергоефективності завершують роботи по встановленню сучасного LED-освітлення.

До речі, в метро Києва назвали найбільш завантажені станції.

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