ПП біля метро "Майдан Незалежності": людей врятувало диво (фото)

У Києві 22 січня в переході метро "Майдан Незалежності" сталося ЧП. Там повністю обвалилася стеля.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ сейчас".

У "Трубі" - підземному переході на Майдані Незалежності обвалилася стеля", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що лише диво допомогло людям не постраждати.

В переході біля метро "Майдан Незалежності" обвалилася стеля (фото: Київ зараз)

Причини інциденту також не називаються. Рятувальники та влада міста поки що не відреагували на інцидент.

Також у соцмережах з'явилося відео стелі, яка обрушилася. На сторінці блогера Пан Гольдман у Twitter опублікували відеоролик ПП.

В переході на Майдані обвалився стелю. Будіть кличка! pic.twitter.com/gsAT9wvGmX — Пан Гольдман (@pan_goldman) January 22, 2021

Відзначимо, що капітальний ремонт станції робили ще в 2002 році. Підвісну стелю встановили до "Євро 2012" за рахунок інвесторів. Роботи виконувала організація-підрядник.

Як ми раніше повідомляли, в київському метрополітені розгорівся гучний скандал. Річ у тому, що на станції метро "Печерська" в рамках проекту по енергоефективності завершують роботи по встановленню сучасного LED-освітлення.

До речі, в метро Києва назвали найбільш завантажені станції.