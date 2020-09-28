НП у київській підземці: потяги зупинилися через зацепера

Метрополітен Києва (фото: РБК-Україна)

У Київському метрополітені сталася НП через зацепера

У понеділок, 28 вересня, ввечері у київському метрополітені на зеленій гілці сталася НП. Зацепер потрапив під поїзд метро і загинув. Через це потяги курсували від станції "Сирець" до "Видубичі" та від "Славутич" до станції "Червоний Хутір".

Зараз поїзди курсують в штатному режимі. Особистість загиблого встановлюється. На місці працює аварійна бригада, медики та правоохоронці. Про це повідомляє столичний метрополітен на своїй сторінці в Facebook.

У мережі також з'явилося відео юрби, яка зібралася на станції метро через те, що не було потягів.

ПП у столичній підземці Зацепер потрапив під потяг метро Зараз зелена гілка метро курсує від станції «Сирець» до «Видубичі» та «Славутич» до станції «Червоний Хутір». Опубліковано dtp.kiev.ua Понеділок, 28 вересня 2020 р.

Натовп у київському метро (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, вчора, 27 вересня, в Києві майже весь день йшов дощ, і через це затопило станцію метро "Почайна". Зі стелі почала капати вода і працівники метрополітену вирішили підставити відра і ганчірки, але такі дії не справили позитивний ефект.

У коментарях користувачі мережі почали жартувати про те, що все логічно, тому що дану станцію назвали на честь річки.

Раніше ми писали про те, що в київському метро сталася зворушлива історія зі співробітником підземки і пасажиркою. Річ у тім, що чоловік допоміг вийти з вагона дівчині з обмеженими можливостями. Після цього чоловіка шукали, щоб вручити йому премію. В коментарях українці зворушені вчинком співробітника метрополітену та висловили свої емоції.