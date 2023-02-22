Четырехдневная рабочая неделя: что показали результаты самого крупного эксперимента в мире

Условия эксперимента

Сотрудники 61 компании в течение 6 месяцев придерживались 4-дневной рабочей недели. При этом они получали свою зарплату без изменений. Три дня в неделю были выходными и в среднем британцы работали только 34 часа в неделю.

В испытаниях Autonomy приняли участие в общей сложности 2900 сотрудников из разных секторов, от финансовой компании Stellar Asset Management до производителя цифровых технологий Rivelin Robotics и магазина рыбы и чипсов в прибережном городке Уэллс рядом с морем.

Что показали результаты

После эксперимента 92% компаний, который в нем участвовали, решили не возвращаться к старой системе рабочего дня. Из них 18% готовы ввести такой рабочий график на постоянной основе.

Оказалось, что сотрудники выполняют все необходимую работу и за 4 дня. Более того - работники стали работать больше за меньшее время. Производительность компаний была полностью сохранена.

Сотрудники отмечают, что их благополучие и баланс между работой и личной жизнью улучшились. Данные показали, что работники во время эксперимента реже увольнялись с работы, уровень заболеваемости снизился, в некоторых компаниях улучшился прием на работу и сохранение рабочих мест.

Для некоторых сотрудников дополнительный выходной стал важнее зарплаты и 15% участников заявили после эксперимента, что никакие деньги не заставят их вернуться к пятидневной рабочей неделе.

При этом стоит отметить, что у некоторых дополнительный выходной был по средам, а у некоторых - три выходных подряд.

Это исследование стало самым крупным в мире, хотя ранее о переходе на 4-дневную рабочую неделю заявляли уже в Исландии и Бельгии, а в ОАЕ перешли на 4,5-дневную рабочую неделю, где пятница стала сокращенным днем.