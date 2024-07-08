Четыре знака Зодиака получат важный сигнал от Вселенной

Скорпион

Вскоре вы поймете, что почему нужно научиться идти на компромисс. Слушайте мнение своего партнера и всегда смотрите на ситуацию с разных сторон. Вселенная даст вам знак, благодаря которому вы сможете правильно поступить.

Козерог

До конца месяца вам придется научиться брать на себя ответственность. Это будет непросто, однако иначе никак. Вселенная пошлет вам событие, благодаря которому придется снять розовые очки и научиться трезво оценивать ситуацию.

Водолей

Вы получите шанс улучшить отношения с человеком, который начал от вас отдаляться. Не стоит бояться сделать первый шаг. Вселенная будет на вашей стороне, однако если вы начнете медлить, то рискуете получить "пинок".

Овен

Пришло время отпустить ситуацию. В июле вам не стоит зацикливаться на плохом. И если вы не сделаете этого сами, то Вселенная буквально заставит оставить негатив в прошлом. Постарайтесь сделать все вовремя.