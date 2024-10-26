Четыре слова на "и" в украинском языке, о которых вы точно не знали

В украинском языке не существует слов, начинающихся с буквы "и"? А вот и есть, даже целых четыре. И украинцы их используют. Кроме того, эту букву первой в словах использовали с давних времен.
Какие четыре слова в украинском языке, которые начинаются с буквы "и", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение языковеда Александра Авраменко в канале на YouTube.
По словам Авраменко, довольно долго считалось, что слов на букву "и" в украинском языке нет. Но в 2019 году изменилось правописание и четыре слова стали использовать вполне законно.
"Раньше было золотое правило - слов на букву "и" не бывает. Но с 2019 года правописание узаконило несколько слов, начинающихся на букву "и". Первое - служебное слово "ич". Например, "Ич який хитрий!", "Ич яка гарна!" - объяснил языковед.
Вторым словом он назвал глагол "икати", фактически это то же, что и "ікати", но первая буква теперь произносится "и".
"И третье - допускаются параллельные формы: "ирод" и "ірод", "ирий" и "ірий". Каждый из этих вариантов правильный. Вы спросите, кто же это такое придумал? А я отвечу: так украинцы произносили эти слова издавна. В заключение только добавлю, заботимся о том, чтобы Украина и говорила, и писала грамотно", - подытожил языковед.
Но это не все. На самом деле таких слов гораздо больше и все они - диалектные или архаические правописные варианты литературных слов. Многие украинские языковеды посвятили изучению первоначального "и" и в словаре 1886 года таких слов насчитывалось более 100.
Известный языковед и лексикограф Борис Гринченко отстаивал право употребления "и" в начале слов в своем Словаре украинского языка. В ней были: идол, ижиця, икати, илкий, инакий, индюк, иржа, ирід, ич, искра.
А в "Главных правилах украинского правописания" Ивана Огиенко от 1919 было примечание о вариативности "и" в начале некоторых слов: "но перед "н" можно писать "и": инший, инколи, иней".
В 1928 году было принято Харьковское правописание, в котором букву "и" в начале слова запретили. Еще через 25 лет разрешили небольшой перечень слов, в которых "и" может произноситься, но не писаться.
Вот некоторые слова из словаря Гринченко:
Ива - верба
Ивина - верба
Игла - єгла, голка (діал.)
Иля - Олена (діал.)
Икавка, и́кавочка, икати - гикавка, гикати
Илкий - такий, що став гірким (про масло)
И́мбрик - чайник (діал.)
Импет - нестримність, натиск
Индими́на - необхідна річ (діал.)
И́нкол - вид жаби, кумка червоночерева
Инцина́тий - гострий, злий
Ир - загальна назва пісні в деяких тюркомовних народів
Ирій - більш давній варіант назви вирій
Ирле́ць - тавро на вівці
Ирстенин - християнин
Ирстити, ирститися - хрестити, хреститися
Иршини, ирщіння - хрестини
Иршлиця - облямівка, опушка на кожусі зі смушки чи хутра бабака
Ит - вигук в значенні "ет, поглянь лиш"
Ич - вигук в значення "ти лиш подивись"
И́чвина - частина ґринджол, що має вигляд двох каблучок проти двох передніх копилів
Раньше мы писали о том, как быстро разобраться, где писать "не має", а где "немає".
А еще рассказывали о том, как правильно в украинском языке называть людей от 60 лет и старше.