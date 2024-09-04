Четыре совета для мытья волос, чтобы они не выпадали
Выпадение волос после купания может вызвать беспокойство, но один эксперт поделился решением, которое может все поправить.
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Как помочь выпадению волос
Эксперт по наращиванию волос из Лондона Луиза Бейли рассказала о четырех шагах, чтобы сохранить пряди на месте, предотвратив повреждение, начиная с мытья волос.
Жесткая вода из душа может вызвать выпадение волос из-за содержания минералов. Накопление в конце концов приводит к укупорке фолликулов на коже головы, что приводит к чрезмерному выпадению.
"Убедитесь, что вы моете волосы очищающими шампунями, чтобы удалить минеральные и другие накопления продуктов для волос", - сказала она.
Если вы не можете получить к нему доступ, выберите безсульфатный шампунь, чтобы уменьшить ущерб.
Эксперт также рассказала, как эффективно мыть волосы, чтобы сохранить их целостность.
"Осторожно промойте волосы, затем нанесите на волосы и кожу головы защитное масло, предназначенное для вашего типа волос, и оставьте на 30 минут перед мытьем. Масло предотвращает прилипание минералов и обеспечивает увлажнение и смягчение", - посоветовала она.
Луиза поделилась специальным способом ополаскивания волос, чтобы хорошо его очистить.
"Через 30 минут осторожно смойте масло и тщательно вотрите очищающий шампунь в кожу головы и волосы, чтобы убедиться, что все остатки исчезли", - сказала она.
Для третьего шага она порекомендовала использовать свой метод кондиционирования волос.
"Нанесите кондиционер и затем смойте его, избегая кожи головы и верхней половины волос", - уточнила эксперт.
Также рекомендуется приобрести фильтр для воды или душевую лейку для смягчения воды.
В мягкой воде отсутствуют накопления агрессивных минералов, благодаря чему средства по уходу за волосами лучше проникают в кожу головы и волос. Правильно подобранные средства для волос могут привести к заметной разнице в волосах.
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