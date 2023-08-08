Четыре самых популярных мифа о питании, в которые нужно перестать верить

Растительное молоко полезнее, чем животное

Сейчас растительное молоко есть в каждом кафе и, что интересно, стоит оно значительно дороже. Такое молоко на самом деле делают из овса или орехов путем замачивания их в воде.

Далее в промышленных условиях добавляют еще и стабилизаторы, консерванты, чтобы дольше сохранялся продукт. А чтобы улучшить вкус - добавляют фруктозу, глюкозу и иногда ароматизатор.

Никаких витаминов в растительном молоке нет, разве что могут обогатить витамином Д3 и аминокислотами. Как отметила эксперт, единственная оправданная причина употребления такого молока - непереносимость коровьего белка, лактозы или другие противопоказания.

Свежие продукты более полезны, чем замороженные

В настоящее время прогресс позволяет использовать быструю заморозку продуктов, что позволяет сохранить до 80% всех витаминов. Кроме того, может быть такое, что летом вы будете потреблять менее богатый продукт витаминами, если после того, как его собрали прошло несколько дней.

На самом деле многие фрукты срывают незрелыми, чтобы довезти их в супермаркет. Если сезонные продукты замораживаете в короткие сроки, то сохраните высокое количество питательных веществ.

Яйца не стоит есть каждый день из-за содержания холестерина

Многие слышали, что яйца богаты холестерином и их нельзя есть каждый день. Да, яйца имеют несколько высшее количество жиров, однако они очень полезны, особенно когда сварены всмятку.

Нутрициолог отмечает, что вреден не тот холестерин, что в пище, в том числе яйцах, а чрезмерно насыщенные жиры, содержащиеся в красной рыбе, колбасах, сахаре, спредах. Именно они будут образовывать "плохой" холестерин в организме.

Будьте очень осторожны, когда пишут на этикетке товара "без холестерина", потому что очень часто это всего-навсего маркетинговый ход да и не всегда полезный продукт.

Избегать углеводов на ужин

На самом деле существуют разные углеводы. Конечно, выпечка, пирожные, сиропы и конфеты, это одно дело, тогда действительно их лучше избегать. Однако цельнозерновые каши, отрубный хлеб, ягоды и фрукты до 500 г абсолютно никому не навредят, а наоборот, будут способствовать хорошему сну и покою. Не верьте в мифы, но ищите истину.