Топ-4 вида сыра, которые снижают давление и поддерживают здоровье сердца

При умеренном потреблении сыр может снизить риск гипертонии. Это частично благодаря высокому содержанию кальция, который помогает снизить как систолическое, так и диастолическое артериальное давление.

Магний и фосфор в молочных продуктах также могут помочь снизить артериальное давление.

Швейцарский сыр

Этот сыр связан со швейцарским эменталем и необязательно изготовлен в Швейцарии. Он известен своими дырками в сыре, известными как "глаза". Эти отверстия образуются в результате образования пузырьков углекислого газа во время процесса брожения.

Диетолог Лорен Трахан рассказала, что этот сыр не сильно обработан, поэтому это природный сыр с низким содержанием натрия.

Размер порции швейцарского сыра содержит 53 мг натрия и 252 мг кальция.

Швейцарский сыр (фото: wikipedia)

Сыр Моцарелла

Свежая моцарелла будет лучшим выбором, поскольку в ней меньше всего натрия - 85 мг.

Благодаря низкому содержанию натрия и высокому уровню калия, моцарелла может положительно влиять на артериальное давление. Этот сыр содержит также кальций и белок, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, делая его полезным выбором для тех, кто следит за давлением.

Стоит использовать сыр для дополнения к домашней пицце вместе с большим количеством свежих овощей.

Сыр Моцарелла (фото: wikipedia)

Козий сыр

Поскольку свежие сыры обычно менее соленые, чем их выдержанные, то козий сыр является одним из лучших вариантов, если вы хотите снизить кровяное давление.

Диетолог Сьюзи Полгрин рассказала, что козий сыр содержит меньше натрия и больше калия по сравнению со многими другими сырами, что делает его полезным для регуляции артериального давления. К тому же он богат кальцием, белком и полезными жирами, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов.

Сыр из козьего молока (фото: Freepik)

Сыр Рикотта

Рикотта содержит немного натрия и много кальция, что помогает поддерживать нормальное артериальное давление. Благодаря мягкой текстуре и высокому содержанию белка, этот сыр легко усваивается и способствует укреплению сердечно-сосудистой системы.

Он содержит 135 мг натрия и 289 мг кальция на полстакана сыра.

Сыр Рикотта (фото: wikipedia)