Четыре эффективных совета, как навсегда сделать питание ребенка здоровым

Как приучить ребенка нормально питаться?

Родители ответственны за то, чтобы у их детей были правильные пищевые привычки, которые будут влиять на их здоровье во взрослом возрасте. Однако часто дети выбирают калорийную пищу, что быстро доставляет удовольствие. Как научить ребенка полюбить здоровую пищу? Вот несколько практических советов, которые помогут создать здоровые пищевые привычки с раннего возраста.

Соедините желаемое с полезным

Чтобы ребенок полюбил здоровую пищу, сочетайте его с теми блюдами, которые он уже любит. К примеру, если ребенок любит паровые котлеты, добавьте к ним помидоры, или если он обожает гуляш, предложите ему с гречкой. Такой подход позволяет ребенку наслаждаться вкусной едой, а также приучает полезные продукты. Важно, чтобы между попаданием на тарелку "вкусной" и "полезной" пищи проходило не более 9 секунд, чтобы мозг не успел сделать акцент только на одном блюде.

Совместите желаемое с калориями

Калорийная пища доставляет мгновенное удовольствие, и это можно использовать. Если в сочетании с полезной пищей ребенок сразу получит вкусную пищу с высоким содержанием калорий (например, мед с овсянкой или кисломолочный творог с вареньем), организм будет ассоциировать такую пищу с положительными ощущениями, что позволит ребенку полюбить ее.

Совместите еду с весельем

Создание положительных ассоциаций с пищей также является эффективным способом изменить пищевые привычки. Дети любят играть, поэтому можно устроить игры во время еды: например, нарезать овощи в виде фигурок или устроить поединок между огурцом и морковью, позволив ребенку выбрать победителя. Такая интерактивность создает ассоциацию: овощи - весело, и ребенок будет желать повторить этот опыт.

Совместите желаемое с голодом

Голод является лучшей приправой к еде, и это правило работает и для детей. Если ребенок не ест импульсивно, а действительно проголодался, ему будет вкуснее то, что он не любит. Поэтому следует дать ей немного проголодаться перед тем, как предложить ей новые или незнакомые блюда. Со временем ребенок станет привыкать к здоровой пище и даже полюбит ее.