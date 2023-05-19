В Чернобыльском заповеднике показали олененка, которому всего неделя: фото милого животного

В Чернобыльском природном заповеднике работники заметили маленького оленя. Специалисты предполагают, что малышу всего неделя от рождения, однако он уже уверенно исследует новые территории вместе с мамой.
Наблюдениями поделились на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.
На фотографии, которую сделала фотоловушка, видно, как маленький олень осторожно шагает по лесу. Очевидно, зверь следует за своей мамой. Сотрудники заповедника рассказывают, что оленю минимум неделя. Ведь именно в этом возрасте они начинают ходить.
К этому моменту они тихо лежат в зарослях, где родились, и встают, чтобы поживиться маминым молоком.
Согласно наблюдениям экспертов это вид оленя благородного.
Длина тела оленя благородного может достигать чуть более двух метров, 15 сантиметров из которых - это хвост. Зимой шерсть серовато-бурая, летом - больше красновато-бурая. А характерные пятна на спине появляются у телят в первые месяцы жизни.
Обязательным этапом жизненного цикла является сброс рогов. Самцы делают это каждый год сезонно.
В неволе олени живут 25-27 лет, иногда даже 30. В естественных условиях, как правило, - 12-14 лет. Самки живут дольше самцов.
Олень благородный - это самый распространенный вид оленей в мире. Благородный олень издавна обитал в лесостепной зоне и вдоль всей южной полосы лесов. Преследование людьми, освоение человеком целинных земель, вырубка леса привели к тому, что более или менее сплошной ареал олени имеют только в Сибири.
Сегодня вид благородного оленя наиболее многочисленным среди всех копытных.
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