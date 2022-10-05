Чернобыльские лягушки показали ученым эволюцию в действии

Новое исследование о влиянии радиации в Чернобыльской зоне отчуждения после страшной техногенной катастрофы 1986 года на животный мир в этом заповеднике показало эволюционные процессы в действии. В частности, ученые обратили внимание, что лягушки в радиоактивном регионе чернеют.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Evolutionary Applications.
Группа ученых оценила взаимосвязь между окраской кожи лягушки (которая может действовать как защитный механизм от ионизирующего излучения), радиационными условиями и уровнями окислительного стресса.
Исследователи обратили внимание, что темная окраска защищает от различных источников излучения, нейтрализуя свободные радикалы и уменьшая повреждение ДНК, и, в частности, меланиновая пигментация была предложена в качестве буферного механизма против ионизирующего излучения.
Меланин - пигмент, который затемняет кожу животных - уменьшает повреждение клеток, вызванное радиацией. Обычно это ультрафиолетовое излучение от солнца, но также было показано, что оно защищает от ионизирующего излучения, подобного тому, что присутствует в Чернобыле.
Как известно, ионизирующее излучение (радиация) может повредить ДНК и другие биомолекулы, вызывая сбои в работе клеток и повышая риск смертности.
Альтернативной защитой от ионизирующего излучения может стать изменение пигментации. У животных окраска играет ключевую роль в нескольких экологических функциях, таких как половой отбор, защита от хищников и поддержание здоровья.
Ученые изучают вопрос, как в Чернобыльском заповеднике, который представляет собой сейчас уникальную среду с особым микрокосмом природы, животные могут адаптироваться к более высоким уровням радиации.
Для расследования команда исследователей собрала более 200 восточных квакш из 12 прудов с разным уровнем радиоактивного загрязнения, в том числе для сравнения в четырех местах за пределами зоны.
Оказалось, что чем ближе лягушки жили к районам с высоким уровнем радиации, тем темнее они имели окрас. Те особи, которые жили в зоне отчуждения, были в среднем на 43,6% темнее, чем квакши за ее пределами, а некоторые из них были почти черными как смола.
Как оказалось, окраска кожи была более темной в местах, ближайших к районам с высоким уровнем радиации во время аварии, тогда как текущие уровни радиации, по-видимому, не повлияли на цвет кожи чернобыльских квакш.
Обитающие в Чернобыльской зоне отчуждения древесные лягушки имели значительно более темную окраску кожи на спине, чем лягушки вне пределов Зоны - обычно ярко-зеленого цвета.
Градиент образцов восточной древесной лягушки из разных мест с разным уровнем радиоактивного загрязнения (фото: onlinelibrary.wiley.com)
Исследователи предполагает, что во время взрыва на ЧАЭС местные лягушки приобрели такое меланиновое преимущество в новых экстремальных условиях этой среды, а это означало, что у них было больше шансов выжить и размножаться. Спустя три с половиной десятилетия и более 10 поколений квакш темная кожа стала нормой в зоне отчуждения.
Это исследование эволюции, и дальнейшая работа может помочь ученым лучше понять последствия ядерных катастроф и то, как экосистемы могут восстанавливаться.
Напомним, в марте российские оккупанты окапывались в высокотоксичной зоне Чернобыльского "Рыжего леса", перемещались на бронетехнике без радиационной защиты и подняли облака радиоактивной пыли.
В Энергоатоме также проинформировали, что из-за пренебрежения захватчиками элементарными правилами защиты некоторые вражеские солдаты получили высокие дозы внешнего и внутреннего облучения.