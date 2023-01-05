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В Чернобыле снова зафиксировали редкого зверя, знакомого нам из сказок (фото)

Медведь в Чернобыле попал на камеры (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике вновь зафиксировали бурого медведя. К 17-му столетию ареал этого крупнейшего хищника охватывал всю лесную и лесостепную зоны нашей страны.

Зверь попал в объективы фотокамер, кадры показали на странице Facebook заповедника.

Почему медведь сейчас редко встречается?

В начале 20-го ст. медведь сохранился только в Карпатах. О появлении в зоне отчуждения ЧАЭС начали говорить в 2001-2002 годах. Однако признаков постоянного присутствия вида на территории тогда обнаружено не было.

В 2010 году ученые зафиксированы следы медведя на стволе сосны (идентифицированы квалифицированными зоологами).

В 2014-2016 годах сотрудники НГУ "Чернобыльский центр" с помощью фотоловушек получили достоверные свидетельства присутствия вида на этой территории.

Однако не было достоверной информации о статусе присутствия медведя.

После создания Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника сотрудники научного отдела присоединились к поиску медведя. Тогда и начался мониторинг этих крупных хищников.

В прошлом году зафиксировали медведя в южной части Заповедника. В этом году из-за оккупации и боевых действий исследования приостановились.

Но в начале лета работу офиса в Чернобыле возобновили и, учитывая требования безопасности и режима, продолжили научные исследования.

В заповеднике Чернобыля зафиксировали бурого медведя (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

И, как и в 2020-м, в 2022-м году в заповеднике вновь зафиксировали на заповедных территориях бурого медведя.

Напомним, что ранее в Чернобыле показали чижа с необычным окрасом.

Также мы рассказывали, почему у лосей в Чернобыле светятся глаза.

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