В Чернобыле засветился красавец-зверь из Красной книги (фото)

Лось европейский занесен в Красную книгу Украины. Но на территории Чернобыльского заповедника это животное встречается довольно часто.
Снимок прекрасного зверя опубликовали на официальной странице заповедника в Facebook.
"Сотрудники Заповедника и других организаций зоны отчуждения встречают лосей не только в лесах и на полянах, но и в бывшем городе Припять или окрестностях Чернобыля. Самцам, самкам с лосятами или лосями-подростками, небольшим лосиным стадам – всем есть место в Заповеднике", - сказано в сообщении.
Лоси населяют разные леса, кустарники вербняков по берегам степных рек и озер.
В степи и тундре летом встречаются и вдали от леса, иногда на сотни километров. Большое значение для лосей имеет наличие болот, тихих рек и озер, где летом они кормятся водной растительностью и спасаются от жары. Зимой для лося необходимы смешанные и хвойные леса с густым подлеском.
У лосей нет определенных периодов питания и отдыха. Летняя жара делает их ночными животными, день загоняет их на гольцы и поляны, где дует ветер, в озера и болота, где можно спрятаться по шею в воду.
Зимой лоси питаются днем, а ночью почти все время лежат в укрытии. В большие морозы животные ложатся в рыхлый снег так, что над ним торчат только голова и холка, что сокращает теплоотдачу.
Лоси развивают скорость до 56 километров в час, также они прекрасно плавают.
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