В Чернобыле засветился очень ловкий грациозный хищник: попал в фотоловушку

В Чернобыльской зоне отчуждения фотоловушка, установленная на территории заповедника, запечатлела хищного зверька рода Куна семейства Мустеловых куницу лесную, которую также называют европейской или желтодушкой.

Об этом рассказали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике на Facebook -странице.

Типичной средой обитания этих животных являются леса, прежде всего лиственные и смешанные. Куница лесная умеет хорошо лазать и прыгать, преодолевая расстояние до 4 метров.

"Это - чрезвычайно ловкое и грациозное хищное животное. Ее гибкое и стройное тело может молниеносно двигаться и по земле, и по деревьям", - говорится в публикации.

Также сотрудники заповедника отмечают, что хотя куница лесная - всеядная, и ее мясной рацион пополняют насекомые, все же зверек может добыть и большую добычу: белок, ужей, лягушек, мелких грызунов, даже зайцев и некоторых птиц.

"Поэтому такие милые ее потягуньки не должны вводить в заблуждение: куница разомнет мышцы и подастся на очередную охоту", - рассказали они.

Куница лесная на фото с ловушек проекта "Полесье - дикая природа без границ" на территории Чернобыльского заповедника (facebook.com/zapovidnyk2018)

Свою добычу лесные куницы убивают укусом в затылок. Поздним летом и осенью они накапливают и составляют запасы пищи для холодного времени года.

Продолжительность жизни куницы в неволе составляет до 16 лет, но в дикой природе лишь некоторые лесные куницы живут больше 10 лет.

Из-за того, что мех куны считается ценным, в результате интенсивной охоты на куниц животные этого вида стали во многих местностях редкими, хотя благодаря обширному ареалу распространения в целом не считаются под угрозой исчезновения. Проблематично сокращение сред обитания, поскольку лесным кунам нужны большие леса.

Куница лесная (фото: uk.wikipedia.org)