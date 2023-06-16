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В Чернобыле ночью заметили грустное животное, которое путешествовало по лесу (фото)

В Чернобыле показали невероятное животное (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Чернобыле в камеру фотоловушки попал представитель дикой лошади Пржевальского. Животное путешествовало ночью по лесу по неизвестным причинам.

Об этом сообщили на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

Что известно о животных

На фото видно, что животное ночью ходило по лесу, но обычно в это время лошади отдыхают.

"Или от табуна отстал, или не выспался (ведь, как правило, ночью лошади отдыхают), или какое-то другое приключение случилось, но лошадь кажется грустной", - говорится в сообщении.

В Чернобыле показали лошадь Пржевальского (facebook.com/zapovidnyk2018)

В чем особенность лошадей

Лошадь Пржевальского - это подвид дикой лошади, которая до недавнего времени рассматривалась как самостоятельный вид Equus przewalskii.

Названо животные в честь своего первооткрывателя - путешественника Николая Пржевальского. В XX веке вид был истреблен в природной среде, но сохранился в зоопарках, после чего произошла его реинтродукция в природу.

Добавим, что лошадь Пржевальского впервые появилась в Чернобыльской заповедной зоне более 17 лет назад. Тогда в качестве опыта привезли 36 животных, а к 2008 году их популяция удвоилась. Уже в 2018 году поголовье лошадей здесь составило более 110 особей.

Сейчас лошадь Пржевальского - это единственный вид диких лошадей.

Лошади Пржевальского (http://zapovidnyk.org.ua/)

Ранее мы сообщали, что в Чернобыле "засветился" яркий хищный зверь, несший в зубах добычу.

Также мы писали, что в заповеднике в объектив попала птица, которая повторяет за людьми слова.

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