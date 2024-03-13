В Чернобыле показали упитанного красавца, наслаждающегося весной

Что известно о лося

Лось - крупнейший представитель семьи. Современных лосей делят на два вида - лось обыкновенный и лось американский (иногда второй не выделяют). Первый встречается в Украине, где его численность резко сократилась, поэтому 9 ноября 2017 года лося внесли в Красную книгу Украины решением Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины после соответствующего предложения в мае 2017 года.

Лоси населяют разные леса, кустарники вербняков по берегам степных рек и озер, в лесотундре держатся по березнякам и осинникам. В степи и тундре летом встречаются и вдали от леса, иногда на сотни километров. Большое значение для лосей имеет наличие болот, тихих рек и озер, где летом они кормятся водной растительностью и спасаются от жары. Зимой для лося необходимы смешанные и хвойные леса с густым подлеском.

У лосей нет определенных периодов питания и отдыха. Летняя жара и гнус делают их ночными животными, день загоняет их на гольцы и поляны, где дует ветер, в озера и болота, где можно спрятаться по шею в воду, или в густые хвойные молодняки, несколько защищающие от насекомых.

Зимой лоси питаются днем, а ночью почти все время лежат.

Лоси прыткие, бегают до 56 км/ч и хорошо плавают. Разыскивая водные растения, могут держать голову под водой больше минуты. От хищников обороняются ударами передних ног. Из органов чувств у лося лучше всего развиты слух и обоняние.

Лось в Чернобыле попал на фото (facebook.com/zapovidnyk2018)