В Чернобыле показали величественных животных из Красной книги (фото)

"И кони пасутся. Так добывают сухую траву из-под снега копытные, в том числе кони Пржевальского. Что копытами выгребут, что сверху едят. Но голодными не останутся", - сказано в сообщении.

Интересные факты о лошадях Пржевальского

В 1879 году Николай Пржевальский открыл для мира дикую монгольскую лошадь, позже названную в его честь. Песчано-рыжая, плотного телосложения, со своенравным характером, она не поддавалась дрессировке и с явным преимуществом конкурировала с домашними конями за пастбища и водопои.

Исчезновение лошади Пржевальского из дикой природы произошло раньше того, как были проведены основательные полевые работы по изучению его экологии, этологической и социальной структуры. По этой причине организация мониторинга и программы различных исследований по этому виду в Чернобыльском заповеднике, при условии близких к природным, но не идентичным к прародине вида, полезна по разным причинам.

Считается, что лошадь Пржевальского должна иметь в природе не менее 5 саморегулирующихся устойчивых популяций. Одна из местных популяций существует в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

В Чернобыле показали лошадей Пржевальского (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)