В Чернобыле показали нежное животное необычайной красоты (фото)

В Чернобыльском заповеднике - осень. В Зоне отчуждения в фотокапкан попало животное необычайной красоты - косуля.

Ее снимок показали на официальной странице заповедника в Facebook.

"Маленький олень легкого и изящного телосложения…", – так тоже описывают европейскую или дикую козу, косулю, которая довольно часто встречается на заповедных просторах", - сказано в сообщении.

В Чернобыле засветилась косуля (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Что нам известно о косулях

В летний период косули держатся в одиночку, группы образуют лишь самки с сеголетками. В октябре животные объединяются в табуны по 4-8 особей, реже в более крупные, существующие до весны следующего года.

Образование стад в зимний период намного облегчает передвижение и добывание пищи, способствуя успешному переживанию наиболее неблагоприятного времени года.

Косуля активна в основном в утренние и сумеречные часы, предпочитая разреженные насаждения с хорошим обзором, а основную часть ночи и светлого времени суток проводит на лежке, пережевывая и переваривая съеденную пищу.