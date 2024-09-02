Черная Луна и соблазны Меркурия: астролог назвала главный цвет понедельника и дала прогноз на 2 сентября

Прогноз астропогоды на 2 сентября

Помните о ретроградном Меркурии. Не планируйте на этот день ничего важного.

"Уже действует сочетание Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, с Черной Луной - фиктивной кармической расчетной точкой, символизирующей нашего демона-искусителя", - рассказала астролог.

"Он характеризует наши скрытые черты, страхи, волнения и комплексы, которые часто не осознаются, а вытесняются в подсознание. Точным этот аспект станет 4 сентября", - добавила она.

Поэтому период до 6 сентября включительно не рекомендуется для:

бизнеса

оформления браков

начала судебных дел

ценных приобретений

пластических операций.

"В настоящее время возможны ошибки, просчеты, конфликты. Стрессовый день, накопленной энергии Луны недостаточно, а негатив увеличивается, чтобы быть сожженным в момент Новолуния", - предупредила Соловьева.

"Избегайте алкоголя и сексуальных контактов. Отложите на другой день домашнюю уборку. Могут появиться депрессия и тоска. Отслеживайте ваши мысли и события в этот день", - отметила она.

Кроме этого:

воспринимайте сложности этих суток как урок высших сил, указывающих на проблемы, которые нужно решить, и которые являются заслуженным результатом

трансформируйте негативные мысли в положительные, используя техники психокоррекции

оставьте фальшивые связи, избавляйтесь от надоедливых людей

завершайте текущие дела, подводите итоги, возвращайте долги, подготовьте необходимые отчеты

можно соблюдать пост, провести очищение организма, уделить время водным процедурам.

Гороскоп на 2 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 2 сентября

"Этот понедельник - день Луны, отвечающий за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении беспокоиться о других и успокаивать", - рассказала астролог.

"Некоторые считают понедельник сложным днем. Луна будет без курса с 03:27 до 06:49 (по киевскому времени). Такое положение приравнивают к действию ретроградного Меркурия, поэтому в этот период не стоит начинать ничего нового и важного", - добавила она.

Кроме того, в понедельник Луна будет в сложном аспекте с Сатурном, планетой мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы.

Это может вызвать уныние, пессимизм, депрессию и ухудшить состояние здоровья, предупредила астролог.

Возможны проявления подозрительности, зависти, лжи, алчности, разочарований и страхов. Также может появиться необходимость преодолевать какие-то трудности

"Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - советует астролог.