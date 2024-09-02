Черная Луна и соблазны Меркурия: астролог назвала главный цвет понедельника и дала прогноз на 2 сентября

В понедельник, 2 сентября, Луна может сотворить немало бед, особенно если найдет слабые места человека. Впрочем, сбалансировать энергию помогут определенные оттенки.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила подробный прогноз на этот понедельник и рассказала, чего следует опасаться.
Помните о ретроградном Меркурии. Не планируйте на этот день ничего важного.
"Уже действует сочетание Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, с Черной Луной - фиктивной кармической расчетной точкой, символизирующей нашего демона-искусителя", - рассказала астролог.
"Он характеризует наши скрытые черты, страхи, волнения и комплексы, которые часто не осознаются, а вытесняются в подсознание. Точным этот аспект станет 4 сентября", - добавила она.
"В настоящее время возможны ошибки, просчеты, конфликты. Стрессовый день, накопленной энергии Луны недостаточно, а негатив увеличивается, чтобы быть сожженным в момент Новолуния", - предупредила Соловьева.
"Избегайте алкоголя и сексуальных контактов. Отложите на другой день домашнюю уборку. Могут появиться депрессия и тоска. Отслеживайте ваши мысли и события в этот день", - отметила она.
Гороскоп на 2 сентября (иллюстрация: freepik.com)
"Этот понедельник - день Луны, отвечающий за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении беспокоиться о других и успокаивать", - рассказала астролог.
"Некоторые считают понедельник сложным днем. Луна будет без курса с 03:27 до 06:49 (по киевскому времени). Такое положение приравнивают к действию ретроградного Меркурия, поэтому в этот период не стоит начинать ничего нового и важного", - добавила она.
Кроме того, в понедельник Луна будет в сложном аспекте с Сатурном, планетой мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы.
Это может вызвать уныние, пессимизм, депрессию и ухудшить состояние здоровья, предупредила астролог.
Возможны проявления подозрительности, зависти, лжи, алчности, разочарований и страхов. Также может появиться необходимость преодолевать какие-то трудности
"Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - советует астролог.
Напомним, уже появился Таро-гороскоп на понедельник.
Кроме того, раньше мы уже называли самые счастливые дни этого сентября для каждого знака Зодиака.