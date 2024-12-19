Черная вишня и хром: самые стильные оттенки для маникюра на Рождество 2025

Черная вишня

Этот оттенок еще можно назвать бордовым, бургунди, а также благородным винным. Он идеально подходит для тех, кто не любит ярко-красные цвета, но и не хочет выбирать черный. Он действительно смотрится очень дорого и идеально подходит для этого времени года.

Цвет для празднования Рождества 2025 (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Темно-зеленый

Темно-зеленый, лесной зеленый и его все его темные оттенки - отличный вариант на Рождество. Этот цвет напоминает о рождественских елках и прекрасно вписывается в зимнюю тематику. Вы можете выбрать темный изумрудный или насыщенный малахитовый оттенок для элегантного и стильного маникюра. Кроме того, зеленый - еще и счастливый цвет наступающего 2025-го года.

Зеленый - счастливый оттенок 2025 (фото: instagram.com/themaniclub)

Шоколадно-коричневый

Как известно, коричневый цвет - тренд 2024 года, который, скорее всего, останется с нами и в 2025-м. Коричневый оттенок для маникюра на Рождество - это необычный, но очень стильный выбор, который идеально подходит для тех, кто хочет добавить в свой образ теплоты и уюта.

Модный цвет для празднования Рождества 2025 (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Классический красный

Красный цвет ассоциируется с Рождеством благодаря традиционным атрибутам праздника. Этот насыщенный оттенок будет смотреться ярко и привлекательно. Самое замечательное в этом цвете то, что вы можете адаптировать его под себя, предпочитая глубокий красный или что-то смелое и яркое.

Маникюр с красным цветом (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Ногти хром

Хромированные ногти - самый шикарный способ добавить немного мерцания в ваш маникюр в это Рождество. Зеркальный золотой или серебряный хром будет отлично смотреться на праздники. Эти цвета ассоциируются с роскошью и великолепием, идеально подходя для рождественских вечеров. Можно сделать все ногти хромированными или акцент на нескольких.

Маникюр хром (фото: instagram.com/iramshelton)