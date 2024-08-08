Почему желтеют листья орхидей: 10 причин увядания растения

Слишком обильный полив

Самая распространенная причина пожелтевших листьев орхидей - слишком большое количество воды, которое предлагается растению. Это может происходить тогда, когда орхидеи поливают слишком часто или когда растения находятся в горшке без должного дренажа.

Большинство орхидей поглощают большую часть воды и питательных веществ из окружающего их воздуха с помощью центральной корневой системы. Поэтому всем орхидеям, даже влаголюбивым, нужно, чтобы их корни слегка подсохли между поливами.

Как правило, орхидею следует поливать, когда почва в горшке приближается к сухой. Обычно это сложнее сделать в прохладные зимние месяцы, когда высыхание почвы между поливами может занять до недели или больше.

Неправильный субстрат

Для большинства орхидей почвенный субстрат должен обеспечивать достаточную аэрацию, чтобы корни могли дышать. Наилучший вариант почвы для орхидей - такая, которая быстро и равномерно высыхает во всем горшке.

Если вы выбираете смесь коры орхидей, убедитесь, что она состоит по меньшей мере на 25% из древесного угля или перлита для аэрации.

Старый субстрат

Почвенный субстрат может начать разрушаться из-за возраста - и, соответственно, хуже выполнять свою функцию.

Субстрат для орхидей следует заменять каждые 1-3 года в зависимости от его начального качества и частоты использования удобрений.

Субстрат также следует заменить, если он физически разрушается или имеет кислый запах.

Маловато света

Большинство видов орхидей любят многочасовой яркий непрямой свет. Недостаточное освещение не только приводит к желтым листьям, но также подавляет образование бутонов, поэтому цветы будут немногочисленными - если вообще будут.

Если вы заметили общее выцветание листьев вашей орхидеи до бледного желтовато-зеленого цвета, попробуйте поставить ее поближе к окну.

Слишком много света

Обратная сторона освещения этого растения состоит в том, что орхидеи не любят прямых солнечных лучей.

Некоторые виды могут переносить несколько часов прямых солнечных лучей утром, но лучшим освещением для орхидеи является непрямой, но яркий свет.

Если вы заметили, что верхние листья или листья, получающие больше всего света, начинают становиться бледными, вероятно, на орхидею попадает слишком много прямых солнечных лучей.

Попробуйте перенести растение в место, защищенное от прямых солнечных лучей, или рассейте свет с помощью прозрачной шторы.

Сухой воздух

Орхидеи происходят из тропического и субтропического климата, который, как правило, достаточно влажный. Эпифитный рост орхидей означает, что их корни не нуждаются и не любят быть окруженной влажной почвенной средой.

Напротив, они процветают при высокой влажности. 60%-80% - хороший уровень для большинства орхидей, но этого может быть трудно добиться в помещении.

Идеальным вариантом является размещение орхидеи в ярко освещенной ванной или использовать увлажнитель воздуха.

Опрыскивание орхидеи также может быть полезным, но следите за тем, чтобы капельки воды не попадали на листья и цветы, поскольку это может привести к их загниванию.

Насекомые-вредители

Еще одной причиной пожелтения и больного вида листьев являются насекомые, которые питаются питательными веществами растения.

Если листья ваших орхидей желтеют, на нем появляются коричневые пятна или сморщиваются новые побеги и цветы, есть большая вероятность, что у вас проблема с насекомыми.

Почему листья орхидеи желтеют (иллюстративное фото: Freepik)

Мучнистый червец, тля и щитовка очень любят орхидеи и могут очень быстро лишить растение необходимых питательных веществ, если с ними не бороться.

Чрезмерное внесение удобрений

Как эпифитные или полуназемные растения, орхидеи приспособлены к росту с ограниченным доступом к питательным веществам.

Как следствие, использование слишком сильной (то есть концентрированной) формулы удобрения может привести к ожогу листьев.

В этом случае следует свериться с рекомендациями на упаковке с питательными веществами и не превышать рекомендованную норму.

Недостаточно питательных веществ

В период активного роста орхидеи нуждаются в дополнительных питательных веществах, кроме тех, что содержатся в воде. Если у вашей орхидеи желтеют самые старые листья, но корневая система выглядит здоровой, это, скорее всего, свидетельствует о недостатке питательных веществ.

Чаще это происходит весной - поэтому проверьте растение на наличие признаков появления новых ярко-зеленых побегов.

Возраст растения

Вполне естественно, что старые листья со временем желтеют и опадают. Зрелая орхидея теряет около 2 листьев в год. Старые листья хранят питательные вещества и воду для развития новых побегов.

Как только эти листья исчерпают свои питательные вещества, они просто пожелтеют и опадут естественным образом.