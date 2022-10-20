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Почему женщинам не хочется секса: врач назвала точные причины

Фото: Почему женщина не хочет интима (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Если женщина испытывает снижение полового влечения, то есть либидо, это может быть признаком заболеваний, а не только потому, что настроение плохое, погода не та, или партнер не тот. Ведь хотеть получить сексуальную разрядку – нормально, как для мужчин, так и для женщин.

Об этом рассказала эндокринолог Анастасия Галецкая.

Что такое это загадочное "либидо"?

По словам врача, это первобытный половой инстинкт, желание физической близости.

Если перевести слово "либидо" дословно с латыни – это похоть, желание, страсть и стремление.

Конечно же нарушение бывает как у мужчин, так и у женщин, но в статье поговорим именно о женской проблеме.

Чаще всего женщины обращаются с такими жалобами

Отсутствует сексуальное желание в течение 6 месяцев и более – на это следует обратить внимание и обратиться за помощью.

Избегание или отказ от физической близости.

Сложности с достижением полового возбуждения, также неприятные ощущения во время полового контакта.

Причины снижения либидо:

  • физическая усталость или выгорание,
  • повышение уровня пролактина,
  • нарушение функции щитовидной железы,
  • сахарный диабет,
  • снижение уровня половых гормонов,
  • некоторые лекарственные препараты,
  • психологические и психиатрические нарушения,
  • инфекционные заболевания,
  • сердечная недостаточность,
  • почечная недостаточность,
  • менопауза – перед или после.

К какому врачу следует идти

Поскольку причин пониженного полового влечения немало, стоит сначала прийти к вашему семейному врачу. Он поможет вам сориентироваться, к какому узкому специалисту следует обращаться.

"Помните, что забота о своем здоровье включает и сексуальное здоровье также, и им не нужно пренебрегать. Ваша жизнь стоит того, чтобы быть полноценной и наполненной", - посоветовала Анастасия Галецкая.

Раньше мы писали, как сохранить любовь в браке на долгие годы.

Также читайте, почему женщины действительно имеют проблемы с оргазмом и как это исправить.

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