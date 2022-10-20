Почему женщинам не хочется секса: врач назвала точные причины

Что такое это загадочное "либидо"?

По словам врача, это первобытный половой инстинкт, желание физической близости.

Если перевести слово "либидо" дословно с латыни – это похоть, желание, страсть и стремление.

Конечно же нарушение бывает как у мужчин, так и у женщин, но в статье поговорим именно о женской проблеме.

Чаще всего женщины обращаются с такими жалобами

Отсутствует сексуальное желание в течение 6 месяцев и более – на это следует обратить внимание и обратиться за помощью.

Избегание или отказ от физической близости.

Сложности с достижением полового возбуждения, также неприятные ощущения во время полового контакта.

Причины снижения либидо:

физическая усталость или выгорание,

повышение уровня пролактина,

нарушение функции щитовидной железы,

сахарный диабет,

снижение уровня половых гормонов,

некоторые лекарственные препараты,

психологические и психиатрические нарушения,

инфекционные заболевания,

сердечная недостаточность,

почечная недостаточность,

менопауза – перед или после.

К какому врачу следует идти

Поскольку причин пониженного полового влечения немало, стоит сначала прийти к вашему семейному врачу. Он поможет вам сориентироваться, к какому узкому специалисту следует обращаться.

"Помните, что забота о своем здоровье включает и сексуальное здоровье также, и им не нужно пренебрегать. Ваша жизнь стоит того, чтобы быть полноценной и наполненной", - посоветовала Анастасия Галецкая.