Почему на Земле больше нет таких огромных животных, как динозавры?

Эволюция

Ученые до сих пор не могут дать однозначного ответа - почему миллионы лет назад на Земле жили гиганты, а нынешние животные значительно меньше по размерам. Это зависит от ряда факторов.

По словам Герата Вермейджа - профессора геобиологии и палеобиологии из Университета Калифорнии в Дэвисе - бурное развитие динозавров на Земле началось около 251 млн лет назад (в так называемый Триасовый период).

Вследствие благоприятных условий внешней среды древние существа смогли эволюционировать в течение длительного времени и стать огромными. Воздух был очень хорошо насыщен кислородом, а еды и других ресурсов хватало на всех.

Современные животные не имеют возможности эволюционировать в "свободных" природных условиях, ведь деятельность человечества и изменения климата заставляют их бороться за собственное выживание.

Стадные инстинкты

На уменьшение размера животных на Земле повлияла также и "социальная структура" древнейших существ.

Речь идет о том, что эволюция социального поведения у млекопитающих привела к новой форме доминирования.

"Групповая охота мелких хищников делает уязвимой даже очень большую добычу. То есть физиологический гигантизм перерос в социальный. Животные стали "большими" в стаях или стадах, а не как единичные организмы. Поэтому гигантизм потерял свою актуальность, по крайней мере, на суше", - пояснил Вермейдж.

Современные хищники прекрасно "работают" в стае (иллюстративное фото: Рixabay)

Размножение

Еще одним фактором, не позволяющим современным животным вырастать столь крупными, какими были когда-то динозавры, могут быть особенности размножения.

Самкам млекопитающих необходимо выращивать малышей в собственной утробе (на протяжении периода беременности) и затем на протяжении определенного времени полностью заботиться об их "благополучии" - кормить, учить выживать, охотиться и т.д. При этом млекопитающие обычно рожают относительно небольшое количество детенышей.

Динозавры же были рептилиями. Следовательно, процесс размножения требовал от них гораздо меньших усилий.

Самки делали кладки, после чего из яиц вылуплялись малыши, которые фактически самостоятельно "уходили во взрослый мир" - вырастали до нужных размеров или же погибали в юном возрасте в результате естественного отбора.

Температура тела

Динозавры, по мнению ряда исследователей, регулировали температуру своего тела лишь частично. При этом они тратили на этот процесс большую часть всей получаемой энергии.

Согласно исследованию американских ученых, некоторые гигантские динозавры в ходе эволюции могли стать хладнокровными.

"Мы предполагали, что большинство динозавров были теплокровными животными... Наш новый метод измерения скорости метаболизма вымерших существ показывает, что действительно много летающих динозавров были теплокровными", - рассказала молекулярный палеобиолог из Калифорнийского технологического института Джасмина Виманн.

В то же время, по ее словам, некоторые травоядные динозавры в результате эволюционных изменений "превратились" в хладнокровных.

Вермейдж напомнил, что современные крупные млекопитающие являются теплокровными животными.

"Слону, например, для того, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность, нужен огромный запас пищи. Но травоядные динозавры в большинстве случаев были хладнокровными. Это значит, что слону в среднем нужно в пять раз больше пищи, чем гигантским травоядным динозаврам", - отметил профессор.

Большим животным сложно прокормиться (иллюстративное фото: Рixabay)

Палеобиолог из американского государственного университета в Таллахасси в штате Флорида Грег Эриксон добавил, что динозавры могли быть "чем-то средним" между теплокровными и хладнокровными существами, поэтому огромным существам "не нужно было слишком много пищи для восстановления утраченной энергии".

Строение скелета

При сканировании костной ткани некоторых динозавров исследователи выяснили, что трабекулярная (губчатая) костная ткань у этих древних существ была устроена иначе, чем у млекопитающих. Благодаря этому отличию динозавры могли иметь менее плотные кости, которые были достаточно крепкими.

Палеонтолог из Эдинбургского университета Стив Брусатти рассказал также, что некоторые гигантские динозавры имели специальные "вентиляционные", "легочные" воздушные мешки, подобные птичьим (обычно они заполняют пространство между мышцами и органами, а также внутренние полости костей).

Они были необходимы для стабильного охлаждения животных и обеспечения их большим количеством кислорода (рептилии и птицы не имеют полноценных больших легких).

"У динозавров воздушные мешки, вероятно, простирались от легких до костей, что создавало крепкий, но легкий каркас. Благодаря этому у динозавров были сильные, но легкие скелеты, что помогало им становиться все больше и больше. Это похоже на то, как возвышаются дома благодаря внутренним опорным конструкциям. Хотя, конечно, достигнув определенного предела, они больше не росли", - объяснил ученый.

У современных животных такового типа воздушных мешков нет, потому они не могут вырасти до размеров огромных динозавров.

Динозавры существенно отличались от современных животных (иллюстративное фото: Рixabay)

Зубы

По словам Эриксона, еще одним отличием между динозаврами и современными крупными млекопитающими являются зубы.

Первые имели возможность постоянно их "обновлять". При этом с возрастом зубы динозавров не только лишь "отрастали" и оставались крепкими, но и изменялись физически.

Благодаря изменению типа зубов, более взрослые динозавры могли охотиться на большую добычу. А значит, получали возможность наращивать свою массу и увеличиваться в размерах.

В то же время млекопитающие лишены такой возможности.