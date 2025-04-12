Почему закрыли "Одного разу під Полтавою": продюсер "Ліги сміху" впервые назвал причину

Проект получил 288 эпизодов. И если все начиналось как история о Юрчике и Яринке, то потом в сериале появилось немало других ярких персонажей. Известно, что ситком снимали в Пирогово. Но после начала полномасштабной войны новые эпизоды больше не снимали, 15 сезон стал финальным.

Оказалось, что проект хотели продолжить, но уже в "полном метре". Чивурин впервые рассказал, что просто накануне 24 февраля 2022 года должны были стартовать съемки.

"Это действительно было некое попадание в аудиторию и в юмор. И действительно аудитория была разная, но этот сериал ее объединил. У нас была у нас была идея, до начала полномасштабного вторжения, идея развития этого всего", - пояснил продюсер.

"Мы никому не говорили, собирались, скажем так, 23 февраля мы снимали "Лігу сміху", 24-го началось полномасштабное вторжение, а 22-го у нас был второй или третий съемочный день полного метра по мотивам "Одного разу під Полтавою". Вот так и остановился этот проект, который уже, видимо, и не увидит зритель, к сожалению", - добавил он.

По словам Чивурина, это должна была быть "очень хорошая и классная новогодняя история", связанная с героями "Одного разу під Полтавою". И там должны были появиться не только актеры сериала, но и другие известные персоны.

О чем сериал "Одного разу під Полтавою"

Проект, в котором снимались Юрий Ткач, Ирина Сопонару, Виктор Гевко, Анна Саливанчук и другие актеры, был построен вокруг жизни вымышленных персонажей в селе под Полтавой. Главные герои постоянно попадали в забавные ситуации, но при этом вокруг них выстраивались разнообразные сюжетные линии.

В 8-м сезоне Яринка и Юрчик стали родителями. Затем главные герои начали собственное дело. Впрочем, съемки были завершены.