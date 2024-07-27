Почему Windows 10 остается самой популярной ОС в мире: названы 6 причин

Windows 10 продолжает оставаться самой популярной операционной системой в мире, несмотря на выпуск новых версий и конкуренцию со стороны других ОС.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про основные причины, по которым миллионы пользователей и компаний все еще предпочитают пользоваться Windows 10.
Одной из ключевых причин популярности Windows 10 является ее широкая совместимость с разнообразным аппаратным обеспечением. Эта ОС поддерживает как старые, так и новые устройства, что делает ее удобной для использования в самых разных сценариях.
Многие пользователи отмечают, что Windows 10 без проблем работает на старых компьютерах, что позволяет им избегать затрат на новое оборудование.
Microsoft продолжает активно поддерживать Windows 10, регулярно выпуская обновления, которые улучшают безопасность и функциональность системы.
Эти обновления включают исправления уязвимостей, новые функции и улучшения производительности. Благодаря этому пользователи могут быть уверены, что их система остается защищенной и актуальной.
Windows 10 предлагает интуитивно понятный и знакомый интерфейс, что делает ее легкой в освоении как для новых, так и для опытных пользователей.
Начальное меню, рабочий стол и проводник файлов остались практически неизменными, что обеспечивает комфорт при переходе с предыдущих версий Windows.
Windows 10 поддерживает широкий спектр программного обеспечения, включая профессиональные и специализированные приложения. Более того, эта ОС остаtтся главным выбором среди геймеров благодаря поддержке новейших игр и технологий, таких как DirectX 12.
Windows 10 предлагает множество возможностей для настройки системы под индивидуальные нужды пользователей. Это включает персонализацию интерфейса, управление производительностью, настройку безопасности и многое другое.
Пользователи могут адаптировать систему под свои предпочтения, что делает Windows 10 гибким инструментом для работы и развлечений.
Windows 10 широко используется в корпоративной среде благодаря своей надtжности, безопасности и возможностям управления. Корпорации ценят интеграцию с Microsoft 365, Azure и другими корпоративными сервисами, что делает Windows 10 предпочтительным выбором для бизнеса.
Несмотря на появление новых операционных систем и версий Windows, Windows 10 продолжает оставаться самой популярной ОС в мире. Широкая совместимость, регулярные обновления безопасности, удобство использования и поддержка программного обеспечения делают ее универсальным и надежным выбором как для частных пользователей, так и для бизнеса.
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При подготовке материала использовались следующие источники: TechRadar, The Verge, IDC.