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Почему Windows 10 остается самой популярной ОС в мире: названы 6 причин

Факторы, которые обеспечивают лидерство Windows 10 на рынке ОС (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Windows 10 продолжает оставаться самой популярной операционной системой в мире, несмотря на выпуск новых версий и конкуренцию со стороны других ОС.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про основные причины, по которым миллионы пользователей и компаний все еще предпочитают пользоваться Windows 10.

Широкая совместимость и поддержка устройств 

Одной из ключевых причин популярности Windows 10 является ее широкая совместимость с разнообразным аппаратным обеспечением. Эта ОС поддерживает как старые, так и новые устройства, что делает ее удобной для использования в самых разных сценариях.  

Многие пользователи отмечают, что Windows 10 без проблем работает на старых компьютерах, что позволяет им избегать затрат на новое оборудование. 

Регулярные обновления и поддержка безопасности 

Microsoft продолжает активно поддерживать Windows 10, регулярно выпуская обновления, которые улучшают безопасность и функциональность системы.  

Эти обновления включают исправления уязвимостей, новые функции и улучшения производительности. Благодаря этому пользователи могут быть уверены, что их система остается защищенной и актуальной. 

Удобство использования и знакомый интерфейс 

Windows 10 предлагает интуитивно понятный и знакомый интерфейс, что делает ее легкой в освоении как для новых, так и для опытных пользователей.  

Начальное меню, рабочий стол и проводник файлов остались практически неизменными, что обеспечивает комфорт при переходе с предыдущих версий Windows. 

Поддержка программного обеспечения и игр 

Windows 10 поддерживает широкий спектр программного обеспечения, включая профессиональные и специализированные приложения. Более того, эта ОС остаtтся главным выбором среди геймеров благодаря поддержке новейших игр и технологий, таких как DirectX 12. 

Гибкость и настройка под пользователя 

Windows 10 предлагает множество возможностей для настройки системы под индивидуальные нужды пользователей. Это включает персонализацию интерфейса, управление производительностью, настройку безопасности и многое другое.  

Пользователи могут адаптировать систему под свои предпочтения, что делает Windows 10 гибким инструментом для работы и развлечений. 

Распространенность в корпоративной среде 

Windows 10 широко используется в корпоративной среде благодаря своей надtжности, безопасности и возможностям управления. Корпорации ценят интеграцию с Microsoft 365, Azure и другими корпоративными сервисами, что делает Windows 10 предпочтительным выбором для бизнеса. 

Заключение 

Несмотря на появление новых операционных систем и версий Windows, Windows 10 продолжает оставаться самой популярной ОС в мире. Широкая совместимость, регулярные обновления безопасности, удобство использования и поддержка программного обеспечения делают ее универсальным и надежным выбором как для частных пользователей, так и для бизнеса. 

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При подготовке материала использовались следующие источники: TechRadar, The Verge, IDC.

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Windows 10