Почему вода в море соленая, а в реках - пресная: удивительные факты

Почему вода в море соленая?

Основным источником соли в океанах и морях являются вымываемые минералы с поверхности суши. Это происходит благодаря дождевой воде, содержащей углекислый газ и имеющей слабокислую реакцию, позволяющую ей растворять горные породы. Такой процесс называется эрозией.

В результате из почвы вымываются ионы, в частности натрий (Na+) и хлор (Cl-), которые в воде соединяются в хлорид натрия (NaCl) - знакомую всем соль. Потоки воды из почвы, попадающие в реки, переносят эти ионы в океаны и моря. Конкретно натрий и хлор составляют до 85% всех растворенных в морской воде ионов.

Еще один важный путь попадания соли в океаны - вулканическая активность на морском дне. Из подводных вулканов и трещин земной коры в океанскую воду попадают разные растворенные минералы.

Впоследствии испаряющаяся из океанов вода оставляет за собой накопленную соль. Пресная вода, поступающая через реки, не добавляет новой соли, ведь она уже растворена в воде, и этот процесс длится миллионы лет.

Несмотря на то, что океаны получают минералы от рек, их соленость не растет безгранично. Это связано с балансом естественных действий. Иногда некоторые соли оседают на дне морей в виде минералов, а циркуляция воды и ледниковая активность также влияют на уровень солености.

Сколько соль содержит морская вода?

Соленость воды в морях и океанах измеряют в промилле (‰), что означает количество грамм соли на килограмм воды. Средний уровень солености морской воды составляет примерно 33-36‰, что эквивалентно 35 г соли на литр воды. Этот показатель может изменяться в зависимости от местоположения водоема.

В Северном Ледовитом океане или в районах вблизи речных устьев соленость часто ниже – 20-30‰, из-за значительного притока пресной воды от таяния ледников и рек. В изолированных водоемах, таких как Мертвое море, соленость может достигать 300‰.

Это обусловлено специфическими географическими и климатическими условиями: низким уровнем осадков, высокой испаряемостью и ограниченным водообменом.

Что влияет на соленость воды?

1. Испарение

Чем больше улетучивается вода, тем больше остается соли в море. К примеру, в тропических и субтропических поясах испарение воды выше, потому что там более жарко. Ярким примером является Красное море, где соленость достигает 40‰, что делает море одним из самых соленых в мире.

2. Прилив пресной воды

Океаны, в которые впадают многочисленные реки, могут иметь более низкую соленость, как, например, Северный Ледовитый океан, получающий значительное количество пресной воды от тающих ледников.

3. Изолированность водоема

Чем меньше водообмен с Мировым океаном, тем выше концентрация солей. Например, в Каспийском море соленость колеблется от 1 до 13% в зависимости от его части.

Почему вода в море соленая, а в реке пресная

Речная вода содержит небольшое количество растворенных солей, которые вымываются из суши, но их концентрация значительно ниже океанической.

Вода в реках обновляется гораздо быстрее, чем вода в океанах, поскольку постоянно течет, участвует в водном круговороте - испаряется, выпадает в виде осадков и снова попадает в реки. Поэтому соли не успевают накапливаться в реках до уровня океанической воды, поскольку они постоянно выводятся в моря и океаны.

Или во всех морях соленая вода?

Все моря на Земле имеют соленую воду, но уровень солености может существенно различаться. Например, есть моря, где соленость значительно ниже, чем у большинства других водоемов. Это происходит из-за большого притока пресной воды от рек и низкого уровня испарения, разбавляющего соленую воду.

Балтийское море является одним из самых малосоленых. Его соленость составляет всего 7-8‰, что обусловлено большим притоком пресной воды из рек и низким уровнем испарения из-за прохладного климата. Это делает Балтийское море почти пресным, особенно на севере.

Черное море имеет соленость около 18‰, что также относительно низким показателем. Оно получает большое количество пресной воды от рек, таких как Дунай, Днепр и Дон. Хотя его соленость выше Балтийского моря, Черное море все же относится к водоемам с умеренной соленостью.

Самым соленым морем среди природных морских бассейнов является Красное море, где соленость может достигать 41‰. Это объясняется несколькими факторами:

Высокие температуры в регионе способствуют интенсивному испарению, что увеличивает концентрацию соли.

Низкий приток пресной воды, потому что ни одна река не впадает в Красное море с постоянным водотоком.

Ограниченный водообмен с Мировым океаном, поскольку Красное море соединяется с Индийским океаном только через узкий Баб-эль-Мандебский пролив, ограничивающий циркуляцию воды.

Если же рассматривать не только моря, но и замкнутые водоемы, то самое соленое место на планете – это Мертвое море (хотя оно технически является озером). Его соленость может достигать 260-300‰, что делает его воду почти в десять раз соленее воды Красного моря.

Мертвое море расположено на границе между Израилем и Иорданией, и его высокий уровень солености обусловлен высокими темпами испарения, почти полным отсутствием водообмена и низким притоком пресной воды.

Чем можно пить воду из моря и насколько это безопасно

Морская вода непригодна для питья из-за избыточного количества соли, что превышает способность организма ее выводить. Для нормальной жизнедеятельности важен баланс между количеством воды и соли в клетках.

Когда концентрация соли в организме становится избыточной, она начинает выводить воду, чтобы восстановить баланс. Если пить морскую воду, организм получит больше солей, чем воды для их выведения, что нарушит этот баланс и усугубит обезвоживание.

Кроме того, избыточное количество соли в крови может нарушить электролитный баланс, что приведет к головокружению, судорог, а в тяжелых случаях – к смерти.

После потребления морской воды человек испытывает жажду и сухость во рту. Впоследствии начнут проявляться симптомы обезвоживания: головокружение, слабость, учащенное сердцебиение.

Длительное употребление соленой воды может вызвать отказ почек, сильную интоксикацию и даже привести к летальному исходу.