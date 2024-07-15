Почему летом появляются отеки. Диетолог назвала очевидные и неочевидные причины
Лимфа отвечает за транспортировку питательных веществ, выведение токсинов и поддержку иммунной системы. И если эта система дает сбой - возникают опасные последствия для нашего организма, в частности, застой, проявляющийся отеками.
Причины отеков и как их избавиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Светланы Марийко в Instagram.
Очевидные причины отеков
- ПМС/КД
- Беременность
- Соленая папа пряная еда
- Алкоголь
Неочевидной причиной отеков является застой лимфы, длительное стояние. Также может быть реакция на кисломолочку и недосып (стресс).
Как избавиться от отеков
Конечно, воздействовать на отеки следует в зависимости от причин. Если они ситуативны - от соленого или алкоголя, то нужно уменьшить их употребление, если в период КД или беременности – то причина объективная и преходящая (важно наладить питьевой режим).
Если же отеки постоянны, от них дискомфортно, следы от одежды, обручальных кольца, лицо пастозное каждый день - стоит разобраться подробнее. Для начала продиагностировать или нет проблем с почками. Ну и точно глянуть объективно на воду, сон, еду и активность.
Да, подключать весь арсенал: ходьбу вечером или что-то подобное, если спорт недоступен, лимфозарядка, лимфомассаж
- Правильный питьевой режим
- Минимизировать соленое и пряное
- Добавить в рацион ряд продуктов (руккола, огурец, кабачок, брокколи, укроп) и есть их по максимуму каждый день
- Периодически пить напитки, тоже выводящие лишнюю жидкость.
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