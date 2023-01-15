Почему возникает неконтролируемая тяга к сладкому и как от нее избавиться: эффективные советы

Зависимость от сладкого - вещь чрезвычайно коварная, возникающая у многих людей. Злоупотребление конфетами и пирожными грозит не только лишними килограммами, но и проблемами со здоровьем.

Об этом рассказала диетолог Людмила Паламарчук в Instagram .

Почему возникает зависимость от сладкого

Одна из них - психологическая причина. Это компенсация плохого настроения и эмоций.

"Это влечение родом из детства. Когда мы были маленькими, нас утешали сладким, в том числе грудным молоком. Так и сформировалась устойчивая связь", - говорится в сообщении.

Сахарные качели или сахарная паста - тоже одна из причин тяги к сладкому. Это возникает, когда уровень глюкозы и инсулина постоянно прыгают вверх-вниз.

В частности, после вкусностей сначала человеку хорошо, а когда уровень глюкозы под действием инсулина снижается, то организм начинает требовать снова. Так человек попадает в бесконечную ловушку.

По словам врача, для всех возможных паразитов глюкоза является одной из лучших питательных сред. В процессе своей жизнедеятельности они также приспособились и продуцируют нейротоксин, действующий на рецепторы и вызывающий голод в вечернее время.

Частой причиной зависимости от сладкого есть эмоциональный голод и скучная жизнь. Когда человек скучно, он начинает наполнять пустой желудок сладостями.

Как избавиться от зависимости

ВОЗ рекомендует ограничить употребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий. А еще лучше до 5%, то есть 3-5 ч.л. в сутки.

Быстро отказаться от сладостей не удастся, потому что:

организм привык к повышенному уровню сахара;

рецепторы языка привыкли к сладкому.

Диетолог рекомендует сделать полноценное питание: белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатка. Когда человек чувствует сытость, то о сладостях думает реже.

"Сладости - один из способов получать радость от жизни, но, к счастью, не единственный! Найдите занятия, которые радуют и наполняют вас. Это может быть встреча с друзьями, разнообразные мастер-классы по рукоделию, рисование по цифрам или как подсказывающая фантазия, чтение книг, просмотр интересных фильмов или ванна с пенкой – главное, чтобы вам нравилось", - сообщила Людмила Паламарчук.