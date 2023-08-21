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Почему нужно пить теплую воду? Прочтите - и все поймете

Понедельник 21 августа 2023 21:30
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Почему нужно пить теплую воду? Прочтите - и все поймете Польза стакана воды утром для организма (иллюстративный фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Насыщение организма водой - одна из важных вещей для поддержания здоровья. Но большинство людей не знают, что употребление теплой воды может принести еще несколько преимуществ для тела и кожи.

Мы собрали некоторые преимущества употребления теплой воды ежедневно в материале Styler.

Преодоление простуды

Теплая вода может облегчить симптомы инфекций верхних дыхательных путей, такие как насморк и заложенность носа. Высокая температура в теплой воде может ускорить отхождение слизи, поэтому симптомы простуды уменьшатся.

Кроме того, теплая температура также способна облегчить боль в горле из-за скопления слизи в пищеводе утром.

Потеря веса

Употребление теплой воды по утрам может активизировать обмен веществ в организме, что приведет к большему сжиганию жира в течение дня. Также этот процесс помогает очистить кишечник и устранить отходы в организме, которые могут вызвать метеоризм и избыток воды в организме.

Гладкая пищеварительная система

Боли в желудке из-за расстройств желудочно-кишечного тракта, как правило, являются отходами, которые задерживаются в кишечнике, вызывая запор и боль в животе. Питьевая теплая вода может помочь кишечнику сокращаться, чтобы ускорить процесс выведения и активизирует работу пищеварительного тракта. Вода действует как смазочное масло в органах пищеварительной системы и помогает увлажнять и выводить токсины.

Детоксикация организма

Одним из преимуществ теплой воды для здоровья является обнаружение токсинов. Когда мы пьем теплую воду, температура тела повышается и активизируется эндокринная система, облегчая потоотделение.

Хорошо подходит для чувствительных зубов и кариеса.

Тем, кто имеет чувствительные зубы и кариес, не рекомендуется пить холодную воду, поскольку это может повредить, причинить вред здоровью зубов и не принести пользы. В некоторых случаях холодная вода может повредить зубные пломбы. Рекомендуется тёплая вода, поскольку она имеет безопасную температуру и обеспечивает комфорт для чувствительных зубов.

Омоложение кожи

Регулярное ежедневное употребление теплой воды поможет организму расщепить жировые отложения, расслабить мышцы и увеличить кровообращение. Усиление кровообращения может омолодить клетки кожи и поддерживать их питание.

Не забывайте, что каждый организм уникален. Перед внедрением новой практики рекомендуется провести консультацию с врачом или специалистом по питанию.

Напомним, ранее мы писали о том, какая вода лучше всего утоляет жажду и тягу к еде.

Также читайте материал о том, как Комаровский развеял основные мифы о водном балансе.

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