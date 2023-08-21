Почему нужно пить теплую воду? Прочтите - и все поймете
Насыщение организма водой - одна из важных вещей для поддержания здоровья. Но большинство людей не знают, что употребление теплой воды может принести еще несколько преимуществ для тела и кожи.
Мы собрали некоторые преимущества употребления теплой воды ежедневно в материале Styler.
Преодоление простуды
Теплая вода может облегчить симптомы инфекций верхних дыхательных путей, такие как насморк и заложенность носа. Высокая температура в теплой воде может ускорить отхождение слизи, поэтому симптомы простуды уменьшатся.
Кроме того, теплая температура также способна облегчить боль в горле из-за скопления слизи в пищеводе утром.
Потеря веса
Употребление теплой воды по утрам может активизировать обмен веществ в организме, что приведет к большему сжиганию жира в течение дня. Также этот процесс помогает очистить кишечник и устранить отходы в организме, которые могут вызвать метеоризм и избыток воды в организме.
Гладкая пищеварительная система
Боли в желудке из-за расстройств желудочно-кишечного тракта, как правило, являются отходами, которые задерживаются в кишечнике, вызывая запор и боль в животе. Питьевая теплая вода может помочь кишечнику сокращаться, чтобы ускорить процесс выведения и активизирует работу пищеварительного тракта. Вода действует как смазочное масло в органах пищеварительной системы и помогает увлажнять и выводить токсины.
Детоксикация организма
Одним из преимуществ теплой воды для здоровья является обнаружение токсинов. Когда мы пьем теплую воду, температура тела повышается и активизируется эндокринная система, облегчая потоотделение.
Хорошо подходит для чувствительных зубов и кариеса.
Тем, кто имеет чувствительные зубы и кариес, не рекомендуется пить холодную воду, поскольку это может повредить, причинить вред здоровью зубов и не принести пользы. В некоторых случаях холодная вода может повредить зубные пломбы. Рекомендуется тёплая вода, поскольку она имеет безопасную температуру и обеспечивает комфорт для чувствительных зубов.
Омоложение кожи
Регулярное ежедневное употребление теплой воды поможет организму расщепить жировые отложения, расслабить мышцы и увеличить кровообращение. Усиление кровообращения может омолодить клетки кожи и поддерживать их питание.
Не забывайте, что каждый организм уникален. Перед внедрением новой практики рекомендуется провести консультацию с врачом или специалистом по питанию.
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