От геймера до гения? 5 неожиданных преимуществ гейминга для людей любого возраста

Любители шутеров быстрее принимают верные решения

Ученые из Университета Рочестера провели ряд исследований и пришли к выводу, что видеоигры делают геймеров более чувствительными к тому, что происходит вокруг них. И это касается не только виртуальных миров.

Улучшается широкий спектр общих навыков, которые могут быть полезны в повседневной жизни, например многозадачность, чтение мелкого шрифта, распознавание знакомых в толпе или ориентирование в городе.

В одном из экспериментов приняли участие несколько десятков человек в возрасте 18-25 лет, далеких от мира видеоразвлечений. Одни играли в шутеры, другие - в семейный симулятор. После чего испытуемые прошли ряд специальных тестов на скорость принятия решений. Первая группа справилась с заданием на 25 процентов быстрее второй, не поступаясь при этом точностью.

Авторы проливают свет на природу этого явления. Люди принимают решения на основе вероятностей, которые они постоянно просчитывают в голове. Мозг накапливает крупицы визуальной и слуховой информации и в итоге собирает из них достаточную картину, которая воспринимается как точное решение.

Фанаты шутеров быстрее достигали необходимого порога, поскольку их зрительный и слуховой анализаторы были более эффективны.

Геймеры лучше контролируют свои сны

Джейн Гакенбах, известный психолог из канадского университета Гранта Макьюэна, сравнивает видеоигры со снами, поскольку и то, и другое - альтернативные реальности. И хотя сны биологически генерируются в человеческом разуме, а видеоигры технологически генерируются компьютерами и игровыми консолями, параллели все равно уместны.

Джейн на основе своих исследований утверждает, что геймеры чаще сталкиваются с таким необычным явлением, как осознанные сновидения. В этом состоянии человек понимает, что видит сон, и в какой-то степени может контролировать его содержание. Ученые напрямую связывают это с опытом, получаемым геймерами в виртуальной реальности.

Джейн развивает эту тему и описывает известную теорию о том, что сны имитируют угрожающие ситуации в повседневной жизни. Кошмары помогают организму оттачивать свои защитные навыки в безопасной среде, чтобы впоследствии при необходимости применить их в реальной ситуации.

Гакенбах изучил отчеты о снах 35 мужчин и 63 женщин и обнаружил, что геймеры с большей вероятностью воспринимали угрозу, нависшую во сне, а иногда переворачивали ситуацию и боролись с источником опасности. Другими словами, они превращали сценарий кошмара в веселый рейд.

Игры делают людей мудрее и добрее

Стратегические игры могут влиять на человечность и поведенческое мышление геймеров в реальной жизни. Таково мнение Массачусетского технологического института, сотрудники которого создали Quanary - образовательную игру для старшеклассников, поднимающую фундаментальный вопрос этического развития ребенка.

В ходе игры вы управляете космической колонией и решаете дилеммы, возникающие между поселенцами, отрезанными от Земли. Ваша цель - разобраться в деталях спора, поговорив со всеми участниками конфликта.

Вам предстоит отделить факты от субъективных мнений, найти точки соприкосновения и предложить свой выход из ситуации. Более того, в игре нет правильных или неправильных решений. У каждой стороны есть своя доля правды, и вы должны понять позицию каждого поселенца.

Видеоигры улучшают зрение

Высокоскоростные игры от первого лица улучшают зрение игрока. Ранее считалось, что способность распознавать небольшие различия в оттенках серого не поддается тренировке. Однако исследования Дафны Бавелье говорят об обратном.

Быстрые игры задействуют всю мощь зрительной системы человека, мозг адаптируется к новым условиям, а навыки переносятся на жизнь вне монитора. Причем положительный эффект сохраняется даже через два года после “бросания”. Дафна считает, что видеоигры могут быть полезны при лечении амблиопии, характеризующейся ухудшением передачи зрительного образа в мозг.

Видеоигры улучшают когнитивные способности

Об этом свидетельствуют результаты эксперимента, проведенного в Калифорнийском университете. Группа нейробиологов под руководством Адама Газзали разработала NeuroRacer - на первый взгляд простую гоночную аркадную игру, в которой игрок управляет автомобилем левой рукой, а правой рукой реагирует на появляющиеся дорожные знаки (или игнорирует их).

Группа людей в возрасте от 60 до 85 лет играла в нее в течение шести месяцев по 12 часов в месяц. После этого ученые проверили ряд умственных способностей испытуемых.

Оказалось, что тренировки не прошли даром: добровольцы-геймеры лучше справлялись с многозадачностью. Это вполне логично. Еще неожиданнее то, что пожилые люди стали лучше запоминать информацию и удерживать внимание. Причем эффект сохранялся в течение нескольких месяцев после завершения экспериментов.

Результаты подтверждаются данными электроэнцефалограммы. Во время обучения в мозге людей увеличились низкочастотные тета-волны, связанные с вниманием. Доктор Газзали отмечает, что активность в префронтальной коре пожилых людей стала схожей с активностью префронтальной коры молодых людей.