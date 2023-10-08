Почему велодорожки делают на тротуарах, а не на дороге

Почему велосипедные дорожки делают на тротуарах

"В соответствии с действующими нормативными документами, законами и подзаконными актами Украины, велосипедная дорожка - это дорожка с покрытием за пределами проезжей части улицы и/или дороги, расположенная отдельно или смежно с тротуаром или пешеходной дорожкой, предназначенная для движения на велосипедах", - объясняют в Департаменте.

Они отмечают, что велосипедные дорожки могут быть односторонними, двусторонними и совмещенными с пешеходным движением.

"В пределах проезжей части устраиваются велосипедные полосы, которые могут быть только с односторонним движением", - говорят специалисты.

Станет ли в Киеве больше велодорожек

"Что касается планов по увеличению количества велосипедных дорожек сообщаем, что в соответствии с ДБН В.2.3-5:2018 "Улицы и дороги населенных пунктов" при разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции улично-дорожной сети при технической возможности обязательно "предусматривается устройство объектов велосипедной инфраструктуры", - ответили в Департаменте.

При этом они отметили, что сейчас ориентировочная протяженность велополос и велодорожек в Киеве составляет 250 км.

Напомним, что летом Департамент заявил, что в этом году велодорожки обустроят на 8 улицах столицы. А именно по ул. Арсенальной, ул. Тампере, ул. Вифлеемская, ул. Уинстона Черчилля, ул. Ивана Гонты, ул. Екатерины Белокур, ул. Николая Кибальчича и ул. Ивана Микитенко.

Также отметим, что летом столичные велосипедисты создали петицию, чтобы в киевском метро выделили вагоны для двухколесного транспорта. Они аргументировали тем, что в последние годы в городе выросло количество велосипедистов, а добираться с Левого на Правый берег очень неудобно. Специальные вагоны помогли б решить этот вопрос.