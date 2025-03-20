Почему не стоит удалять спам в почте: неожиданное объяснение

Почему не стоит удалять спам-письма

Все основные почтовые сервисы начинают использовать сложные и адаптивные фильтры спама, которые с каждым днем становятся все более точными в определении нужных и ненужных писем. Важное условие для этого эффекта обучения: программное обеспечение должно иметь возможность тренироваться, и для этого как раз и полезны спам-письма.

Что делать вместо удаления спам-писем

Если вы используете почтовый клиент, такой как Outlook или Thunderbird

Вручную помечайте соответствующие сообщения как спам (или как "нежелательные"), если ваша программа для почты этого не сделала автоматически. Это поможет тренировать фильтр спама, и в будущем вам придется меньше сталкиваться с раздражающими письмами, так как автоматический фильтр будет улучшаться.

Если вы получаете письма через браузер

В зависимости от используемого сервиса вы можете пометить нежелательные сообщения как спам разными способами. Конечно, вам нужно будет сделать это, если такие письма отображаются как обычные в вашем почтовом ящике и не попали в папку со спамом.

Вы можете пометить такие сообщения в папке "Входящие" (отметив их галочкой) и переместить их в папку со спамом с помощью команды "Спам" или "Неважные" в строке меню. Это также работает с отдельными (открытыми) письмами, для которых путь в папку спама иногда проходит через кнопку "Переместить" над текстом письма.

Как в личной, так и в профессиональной жизни эти процедуры помогут сократить количество спамовых сообщений в долгосрочной перспективе. Отправители таких сообщений также быстрее попадают в черный список.

Если вы используете общий почтовый сервер в офисе, вы можете оказать своим коллегам отличную услугу, предотвратив попадание тех же самых мошеннических сообщений, которые вы уже пометили как спам и отфильтровали.

Стоит отметить, что нежелательные письма обычно автоматически удаляются из соответствующих папок через 30 дней. Проблемы с памятью возникают очень редко, даже если сообщения не удаляются вручную. Если папка с мусорными письмами не очищается автоматически, вам стоит удалять ее содержимое самостоятельно раз в месяц.

Не отменяйте подписку на спам-письма

Многие поставщики услуг и почтовые клиенты теперь предлагают простой способ отписаться от нежелательных рекламных писем, рассылок и тому подобного с помощью одного клика прямо в вашем почтовом ящике. Эта функция полезна, если вы не хотите вручную удаляться из рассылок или вам не интересует содержащаяся в письмах реклама.

Однако эта полезная функция также может скрывать опасность, особенно в случае мошеннических сообщений. Дело в том, что вы непреднамеренно сообщаете отправителю, что ваш адрес электронной почты действительно существует и активно используется.

Мошенники-спамеры отправляют миллионы писем каждый день, иногда без разбора, на случайно сгенерированные адреса. Они часто не знают, существуют ли на самом деле аккаунты, на которые они пишут, или читаются ли сообщения - до тех пор, пока пользователи не нажмут кнопку отписки. Тогда мошенники получают запрос прекратить отправку писем на этот адрес, после чего, конечно, они делают совершенно противоположное.

Как защитить себя от спама и мошенничества в интернете

Будьте насторожены

Звучит банально, но это могло бы защитить многих жертв киберпреступности. Как только у вас возникают сомнения по поводу отправителя или содержания новых сообщений, стоит насторожиться и в случае сомнений предположить, что вас пытаются обмануть. Это особенно важно, если вас просят оплатить что-то или предоставить личные данные.

Сохраняйте спокойствие

Если кто-то просит вас действовать быстро (и, следовательно, импульсивно) в срочном письме, стоит насторожиться. Честные компании не оказывают давления на клиентов и не угрожают отправить напоминания, если вы не сразу выполните требования.

Избегайте ссылок в письмах

Если вас просят перейти по ссылке в сообщении, имеет смысл самостоятельно найти нужные страницы. Введите URL в браузере (если вы его знаете) или пусть Google найдет нужную страницу для вас.

Не открывайте неизвестные вложения

Держитесь подальше от сомнительных вложений в письмах. Вредоносное ПО может скрываться даже в Excel-файлах, документах Word или изображениях. В исполнимых файлах (EXE) или архивах (ZIP, RAR и т.д.) это всегда так. Также следует избегать HTML-файлов, так как они могут перенаправлять на небезопасные серверы.

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