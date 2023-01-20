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Почему стоит каждый день гулять на улице: пять убедительных причин

Как пешие прогулки влияют на здоровье человека (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

С наступлением холодов люди все меньше времени проводят на открытом воздухе. Особенно это касается жильцов многоквартирных домов, которые проводят в помещениях гораздо больше времени, чем жители частных участков.

О том, почему необходимо проводить на свежем воздухе больше времени, рассказал физический терапевт Даниил Якубовский на своей странице в Instagram.

Работа легких улучшается

Гуляя, вы вдыхаете свежий воздух, проходящий через ваши легкие. Когда легким не нужно отфильтровывать загрязнения из окружающей среды, они легче воспринимают кислород.

После выздоровления от COVID-19 врачи советуют много гулять, чтобы улучшить очищающую функцию легких. В частности, она помогает быстрее восстановиться после переноса болезней.

Прогулка - отдых для мозга

Свежий воздух очень важен для эффективной работы мозга. Если во время рабочего дня вы чувствуете усталость, на несколько минут выйдите на улицу и просто подышите. Во время этого улучшается ваше кровяное давление, и в мозг поступает больше питательных веществ.

Улучшение настроения

Во время такого достаточно активного отдыха в организме человека начинают выделяться гормоны счастья и радости - дофамин и серотонин. Они прямо пропорционально влияют на ваше настроение, эмоциональное состояние и самочувствие.

Кроме того, прогулки помогают справиться с негативными эмоциями, стрессом и тревожными мыслями. А еще после нескольких минут на улице снимает усталость как рукой!

Снижается риск заболеваний

Ходьба - это также физическая активность, которая необходима человеку каждый день для поддержания своего здоровья. Длительные пешие прогулки вполне могут стать альтернативой занятиям в спортивном зале. Такая активность снизит риск развития:

  • повышенного давления
  • повышенного уровня холестерина
  • диабета
  • избыточного веса или ожирения
  • стресса и тревожности
  • нарушений работы опорно-двигательного аппарата

Улучшается работа сердца

Исследователи научного конгресса Европейского кардиологического сообщества в 2020 году обнаружили, что возникновение сердечно-сосудистых заболеваний в течение года равняется 1%.

Такого результата можно добиться, проходя каждый день примерно 60 ступеней. К тому же, поднимаясь, в работу включаются ягодицы, квадрицепс, бицепс бедра, глубокие мышцы туловища и мышцы рук. Поэтому даже в отключениях лифта можно найти пользу!

Раньше мы рассказывали, что такое анемия и как ее вовремя распознать.

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