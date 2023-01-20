Почему стоит каждый день гулять на улице: пять убедительных причин

Работа легких улучшается

Гуляя, вы вдыхаете свежий воздух, проходящий через ваши легкие. Когда легким не нужно отфильтровывать загрязнения из окружающей среды, они легче воспринимают кислород.

После выздоровления от COVID-19 врачи советуют много гулять, чтобы улучшить очищающую функцию легких. В частности, она помогает быстрее восстановиться после переноса болезней.

Прогулка - отдых для мозга

Свежий воздух очень важен для эффективной работы мозга. Если во время рабочего дня вы чувствуете усталость, на несколько минут выйдите на улицу и просто подышите. Во время этого улучшается ваше кровяное давление, и в мозг поступает больше питательных веществ.

Улучшение настроения

Во время такого достаточно активного отдыха в организме человека начинают выделяться гормоны счастья и радости - дофамин и серотонин. Они прямо пропорционально влияют на ваше настроение, эмоциональное состояние и самочувствие.

Кроме того, прогулки помогают справиться с негативными эмоциями, стрессом и тревожными мыслями. А еще после нескольких минут на улице снимает усталость как рукой!

Снижается риск заболеваний

Ходьба - это также физическая активность, которая необходима человеку каждый день для поддержания своего здоровья. Длительные пешие прогулки вполне могут стать альтернативой занятиям в спортивном зале. Такая активность снизит риск развития:

повышенного давления

повышенного уровня холестерина

диабета

избыточного веса или ожирения

стресса и тревожности

нарушений работы опорно-двигательного аппарата

Улучшается работа сердца

Исследователи научного конгресса Европейского кардиологического сообщества в 2020 году обнаружили, что возникновение сердечно-сосудистых заболеваний в течение года равняется 1%.

Такого результата можно добиться, проходя каждый день примерно 60 ступеней. К тому же, поднимаясь, в работу включаются ягодицы, квадрицепс, бицепс бедра, глубокие мышцы туловища и мышцы рук. Поэтому даже в отключениях лифта можно найти пользу!