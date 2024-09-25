Почему вам следует выбрать сиамского кота? Удивительные факты про этих животных

История сиамских кошек

Сиамские коты происходят из Таиланда и имеют интересное наследие. Эта порода впервые упоминается в древних манускриптах под названием "Tamra Maew" (Книга стихов о котах). Часть этих рукописей хранится в Таиландской Национальной библиотеке, тогда как другие можно найти в Британской библиотеке и Национальной библиотеке Австралии.

Королевская семья Таиланда высоко ценила сиамских кошек, считая, что они могут принимать души умерших, сопровождая их в загробной жизни. Эти кошки также исполняли роль охранников трона, защищая короля от любой угрозы.

Первая пара сиамских кошек, Фо и Мия, попавшая в Европу в конце 1800-х годов, принадлежала Оуэну Гулду. На первой современной выставке кошек в 1871 году журналисты назвали сиамцев "неестественными, кошмарными котами". Однако, вопреки этим критическим отзывам, сиамские коты быстро приобрели популярность и стали одной из самых любимых пород в Европе и Северной Америке в XIX веке.

Внешний вид сиамских кошек

Сиамские коты поражают своим элегантным видом. Они имеют короткую, гладкую шерсть и известны своими яркими голубыми глазами. Их мордашки и конечности обычно более темные, а уши - заостренные, что подчеркивает их утонченные черты. Длинные хвосты придают котам грациозности и стиля.

Варианты расцветки сиамских кошек многообразны. Самые распространенные - это голубой, шоколадный и лиловый пойнт. Они относятся к категории "колор-пойнтовых" кошек, что означает, что их шерсть имеет пигментацию только в более холодных частях тела, таких как уши, лапы и хвост.

Интересно, что большинство сиамских кошек рождаются совершенно белыми. Их характерные пятна появляются лишь спустя несколько недель после рождения. Из-за своих голубых глаз в условиях слабого освещения сиамцы могут испытывать определенные трудности со зрением.

Есть легенда, что сиамские коты были избраны для охраны золотого кубка. Именно их пристальное внимание к кубку якобы привело к косоглазию, а привычка обхватывать кубок хвостами привела к изгибам. Эти особенности стали характерны для породы из-за селекционного процесса.

Личность сиамских кошек

Сиамские коты отличаются яркой личностью и коммуникабельностью. Они с удовольствием сопровождают своих владельцев по всему дому, приветливо встречают гостей и быстро находят общий язык с другими домашними животными.

Эти кошки ласковы и умны, а любознательность делает их замечательными учениками. Сиамцы легко поддаются дрессировке и часто любят играть в "принеси". Они также славятся своей шумной натурой, поскольку обладают громким и глубоким голосом и часто "общаются" с людьми.

Сиамских кошек часто сравнивают с собаками из-за их игровой активности и сильной привязанности к владельцам. Они обожают внимание людей, что помогает им поддерживать физическую и умственную форму. Игра является неотъемлемой частью их жизни.

Однако следует помнить, что сиамские коты не любят оставаться наедине. Если их оставить без внимания и игрушек, они могут найти развлечения, которые не всегда приятны для владельцев. Поэтому, если у вас насыщенная жизнь и вы проводите много времени вне дома, целесообразно подумать о приобретении еще одного питомца, чтобы составить компанию вашей сиамской кошке.