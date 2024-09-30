Почему на унитазе появляются желтые подтеки: причины стойких загрязнений

Белая поверхность сантехники радует глаз, но только до тех пор, как на унитазе образуются желтые подтеки. Кроме неэстетичного вида, стойкие желтые пятна нередко сопровождаются неприятным запахом и ухудшают смыв.
О том, почему на поверхности унитаза появляются ржавые подтеки и как это предотвратить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Желтые пятна часто появляются в вашем унитазе из-за взаимодействия воды с керамикой. Когда вода вытекает из чаши во время смыва, содержащиеся в ней минералы медленно вытравливают поверхность.
Это создает маленькие дырочки, в которых загрязнения начинают скапливаться, окрашивая чашу в желтый цвет. Кроме того, желтые разводы могут возникать и на других поверхностях - например, на ванной, раковине или плитке.
Среди наиболее распространенных причин появления подтеков следующие:
К причине образования стойких желтых подтеков на унитазе можно отнести и недостаточную уборку - ведь загрязнение не исчезает самостоятельно. Чистить унитаз рекомендуют как минимум еженедельно.
Сначала смойте унитаз, чтобы заменить желтую воду свежей. Если пятна остались, попробуйте почистить поверхность одним из способов.
Вымыть с уксусом
Дистиллированный белый уксус часто используется в уборке благодаря его кислотным и дезинфицирующим свойствам. Чтобы избавиться от желтых пятен на унитазе, налейте несколько стаканов белого уксуса в унитаз и очистьте поверхность туалетной щеткой.
Чтобы добиться еще большей концентрации, намочите несколько бумажных полотенец уксусом и приложите их прямо на пятна.
Помыть с лимонным соком
Лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая может помочь удалить грязь. Однако действие лимонного сока слабее уксуса.
Почистить пастой из соды и уксуса
Уксусная кислота может растворить минеральные остатки, а сода отчищает грязь как мягкий абразив. Так что эта паста часто эффективна для удаления жира, грязи, пятен и даже плесени.
Нанесите пасту из соды и уксуса на желтые пятна на унитазе, оставьте несколько минут, а затем интенсивно почистьте щеткой.
Опрыскать перекисью водорода
Перекись водорода может заменить отбеливатель и удалить желтые разводы. Для этого распылите перекись водорода на пятно и оставьте на 10 минут. Также убедитесь, что ванная комната хорошо проветрена. Затем протрите пятно губкой и смойте перекись.
Помыть с отбеливателем
Если пятна не исчезают, попробуйте отбеливатель, смешав его с водой в соотношении 1:32. Аккуратно вылейте раствор на пятна и потрите загрязнение щеткой. Используя отбеливатель, обязательно проветривайте помещение.
Желтые пятна в унитазе могут возникать из-за проблем с сантехникой (иллюстративное фото: Freepik)
Потереть пемзой
Для удаления особо устойчивых пятен, например от ржавого водопровода, может потребоваться пемза. Но использовать пемзу необходимо с осторожностью, чтобы не повредить фарфор. Обязательно окуните камень в воду, чтобы смягчить камень и предотвратить царапины.
Очень важно понимать, какие чистящие средства нельзя смешивать. Например, соединение отбеливателя с уксусом или другими веществами может привести к выделению смертельно опасного газа хлора. Кроме того, всегда читайте инструкции по безопасности на этикетках продуктов.
Чтобы предотвратить причину повторного возникновения желтых пятен в унитазе, следует точно установить причину. Если это происходит из-за старой сантехники - лучше ее заменить, чтобы также предотвратить возможное течение.
Если пятна возникают из-за жесткой воды, более эффективным решением, кроме регулярной уборки, является установка смягчителя воды. К тому же не забывайте спускать воду после завершения ремонта в течение нескольких минут.
При подозрении, что причиной желтых пятен является размножение бактерий, следует обратиться за диагностикой состояния водопроводной воды.
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При написании материала использовались следующие источники: Real Simple, WaterFilterGuru, AngelWater, HowStuffWorks, wikiHow.