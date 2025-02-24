Почему украинцам стоит избегать покупок на Temu: 4 главные причины

В последние месяцы платформа Temu привлекла внимание украинских пользователей благодаря своим низким ценам и разнообразию товаров. Однако, несмотря на заманчивые предложения, эксперты и пользователи предупреждают о нескольких серьезных рисках, связанных с покупками на этом сайте.

Проблемами конфиденциальности

Проблемы с конфиденциальностью Temu - это то, к чему стоит отнестись серьезно. Компания столкнулась с несколькими исками в разных штатах США. По данным CSIS, некоторые иски утверждают, что Temu не "соответствует стандартам безопасности", при этом позволяя "компрометировать финансовую информацию своих клиентов".

Temu также может получать информацию из других сторонних инструментов, которые вы используете, хоть и с вашего разрешения. Ни одна платформа не является идеальной с точки зрения конфиденциальности, но вам нужно решить, стоят ли риски того.

Мошенничество на Temu

Хотя сам Temu не является мошенническим, на платформе есть несколько видов мошенничества, о которых стоит знать. От несуществующих товаров до особенно некачественных продуктов, покупки на этой платформе могут быть рискованными.

Вы также можете найти на Temu поддельные технологические товары, которые ломаются через несколько использований. Даже если вы не тратите много денег, быть обманутым или введенным в заблуждение - не веселое событие.

Temu способствует избыточному потреблению

Очень трудно посетить такие торговые площадки, как Temu, и купить только один товар. Многие люди неизбежно находят случайные вещи, которые им не нужны и которые, в лучшем случае, будут использованы несколько раз. Затем эти вещи будут пылиться, пока вы не разозлитесь настолько, что выбросите их или отдадите кому-нибудь.

Temu не так уж и дешевый, как кажется

Одна из причин популярности Temu - это то, что товары предлагаются по низким ценам. Однако эти цены низкие не без причины.

Очень важно платить за качество, и есть доля правды в поговорке «Скупой платит дважды». Даже если товары стоят недорого, они все равно становятся пустой тратой денег, если быстро ломаются.

Помимо необходимости замены легко ломаемых товаров, вероятно, будет потрачено больше денег на вещи, которые не нужны. Обе эти причины являются хорошими поводами для того, чтобы задуматься об удалении приложения Temu.