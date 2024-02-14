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Почему тревожность это повод обратиться к врачу

Тревожность – это повод посетить врача (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Тревожность - это то самое чувство, которое сопровождает каждого из нас, но многие считают его привычным. Однако это повод обратиться к врачу.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост с врачом Ириной Шиманской на платформе ментального здоровья по инициативе первой леди Украины в Instagram.

Почему при тревожности нужно обращаться к врачу

Тревожность - это не только о ментальном здоровье. Ощущение тревожности без очевидных причин также может быть симптомом заболевания щитовидной железы, поэтому врач советует при повышенной потливости, учащенном сердцебиении, резких изменениях в массе тела, раздражительности, то следует обратиться к семейному врачу, чтобы исключить вероятность болезни.

"Если ваш семейный врач прошел обучение по программе "ВО03 mhGAP", он сможет помочь как с физическим состоянием, так и с ментальным. Этот курс я прошла еще в прошлом году, когда все больше пациентов начали обращаться с жалобами на повышенную тревожность и подавленность, плохое настроение. На фоне стресса люди часто отмечают раздражение, апатию. Я всегда прошу не медлить, ведь от вовремя выявленных и компенсированных заболеваний зависит не только улучшение самочувствия, но и укрепление психического здоровья", - объясняет Светлана.

Тревожность - это повод посетить врача (фото: Freepik)

Врач также напоминает, что держаться в непростые времена нам помогают гормоны счастья - дофамин, серотонин, эндорфин и т.д. Вырабатываются они с помощью усилий нервной системы. Продуцирование этих гормонов обязательно повысится, если активно и регулярно заниматься спортом, слушать любимую музыку, медитировать и избегать стрессовых ситуаций.

По словам врача, к своим полезным привычкам следует добавить здоровую пищу. Помните, "правильно" не всегда равно "невкусно". Употребление мяса, рыбы, овощей и фруктов - это незаменимое соединение правильного питания.

В борьбе с плохим настроением также помогут хороший сон, а он длится не менее 8 часов и прогулки на свежем воздухе.

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