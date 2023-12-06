Почему собаки едят снег и на сколько это опасно

Какая существует опасность

Владельцам животных следует знать, что в снегу могут быть ядовитые вещества или разные острые предметы. Там может быть яд, рассыпанный противниками животных.

К тому же, в снегу могут быть реагенты, которыми посыпают улицы. Холодный снег может ускорить охлаждение температуры тела вашего питомца.

Причины, почему животные едят снег

Чувство жажды

Если собака много бегает, то она может начать прогреваться, поэтому и начинает есть снег. Она начнет активно утолять жажду, поедая снег. Будьте предупреждены: некоторые собаки так любят снег, что они будут его искать и есть очень много. Снег может стать привыканием.

Самолечение

Некоторые собаки, если чувствуют себя плохо, могут есть много снега в надежде вызвать рвоту. Обычно они едят траву для достижения этого.

Развлечения

Собакам весело бегать по снегу и обычно им нравится, когда хозяева бросают им снежные шарики.

Тогда они могут начать брать в рот снег, ведь думают, что это мячик. Если они съедят много снега, то у них может болеть живот.

Обезвоживание

Снег - это просто замерзшая вода. Так они могут просто есть его, потому что испытывают жажду. Отопление в помещении, которое мы используем зимой, также может привести к обезвоживанию. Расстройство желудка также вызывает обезвоживание.

Если ваша собака выявляет признаки обезвоживания, то давайте ему регулярно пить воду.