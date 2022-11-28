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Так вот почему собаки облизывают своих хозяев

Фото: Почему собаки лижут людей (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Всем известно навязчивое желание собак облизывать своих хозяев: руки, ноги, лицо... Хотя бы часть тела лизнуть языком. Но почему питомцы – от щенков до взрослых псов стремятся такое сделать?

Об этом пишет SantePlus.

Собаки так показывают любовь и не только

Оказывается, вылизывание хозяина – это способ для собаки показать свою любовь. Это способ установления физического контакта и общения.

Ваш пес может облизывать лицо членов семьи, когда они играют с ним, или облизывать им ноги или руки, когда он расслаблен рядом с ними.

Иногда для собаки облизывание частей тела тех, кого она любит, является способом успокоиться во время стресса. Или это может быть его способом заботиться о заботящихся о нем.

Собака использует свой язык, чтобы исследовать и общаться. Поэтому для питомца нормально облизывать людей, являющихся его ориентирами.

Можно подытожить, что собаки облизывают своих хозяев из-за проявлений радости, проявления привязанности, или же из-за стресса.

Как расшифровать сигналы животного?

Собака лижет ноги хозяину – это значит, что ей нужно ваше внимание, особенно объятия.

Собака лижет лицо хозяина – этим жестом ваш питомец демонстрирует любовь и преданность.

Собака тыкает вам свой нос – так она хочет продемонстрировать свою любовь.

Собака виляет хвостом – такое поведение означает, что ваш питомец счастлив и готов к игре.

Облизывание может вам нравиться или нет, но когда ваша собака облизывает вас, это обычно хороший знак, поскольку она делится с вами своей радостью и абсолютной преданностью.

Раньше мы писали, как подобрать кошку по знаку Зодиака.

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