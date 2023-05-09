Почему собака вылизывает лицо хозяину: простое объяснение ученых

Почему собаки лижут лицо хозяину

Многие люди считают, что облизывание - это проявление радости от того, что хозяин вернулся домой. К этому добавляется радостное поведение, виляние хвостом, прыжки. И хотя слюни обычно не сильно радуют человека, сам факт такой радости - приятен всем.

Доктор Эмили Блэквелл считает, что собаки вылизывают лицо человека для того, чтобы поздороваться и привлечь к себе внимание хозяина. Для животных такие проявления считаются нормальным социальным поведением, которые формировалось параллельно с другими эволюционными процессами. И так вели себя все собаки, которые в последнюю тысячу лет жили рядом с человеком.

Попытки "расцеловать" можно также воспринимать как щенячьи привычки. Щенки всегда лижут свою маму, чтобы она их покормила.

"Предполагается, что после этого мать должна отрыгнуть материал, который щенок может съесть. И в каждой взрослой собаке всегда что-то остается что-то щенячье", - пояснила Блэквелл.

Кроме того, у стайных псовых пород есть привычка лизать морды старших собак, которые вернулись с охоты. Так они просят отрыгнуть мясо. Позже эта привычка получила дополнительный социальный смысл - псы на нижних ступеньках иерархии так приветствуют доминирующих, выражая радость и готовность подчиняться.

Как отучить собаку вылизывать лицо

Наказывать за такое поведение собаку нельзя - животное действует инстинктивно и не будет понимать, почему хозяин недоволен. Почему это вызывает раздражение - она искренне не понимает. Но вы можете научить пса радоваться вашему приходу другим способом.

Например, попробуйте закрыть лицо рукой, и пес радостно вылижет вашу руку. Дайте животному вкусненькое и со временем он приучится, что вылизывание руки вам нравится больше, чем лица.

Кстати, кинологи называют и другую причину таких поцелуев - собаки пытаются впитать все запахи, которые хозяева собирали весь день. На основе этой информации псы делают выводы - где был человек, с кем общался, кого гладил и что ел. По сути, вылизывать хозяина - это узнавать, как прошел день у хозяина.