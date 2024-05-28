Почему не следует брать камни с пляжа: ученые дали важное объяснение

Многие собирали странный сувенирный камень или, возможно, даже брали мешки с галькой для украшения садов и двориков. Более упорные энтузиасты увлекаются разнообразием типов гальки, цветов, форм и даже окаменелостей, найденных на пляжах, перенесенных туда из прошлых ледников или эрозионных скал поблизости.

Тем не менее это малоизвестный факт, что в Великобритании запрещено вывозить какие-либо материалы с пляжа. Это закон, закрепленный в Законе о защите побережья 1949 года, сдерживающий исторические потери сотен тысяч тонн осадка с пляжей людьми, добывающими "бесплатный" осадок для строительных материалов.

Недавно Совет Камберленда на севере Англии объявил, что теперь люди, берущие гальку с пляжей, будут оштрафованы на сумму до 1000 фунтов стерлингов (до 51 000 гривен).

Длина галечных пляжей в Англии также защищена законом из-за их экологических качеств, за среду обитания, которую они обеспечивают, и виды, которые на них возлагаются. Но для людей, живущих вблизи пляжей, одной из главных ценностей гальки является уменьшение береговой эрозии и наводнений.

Объем пляжа имеет решающее значение для того, насколько он эффективен для понижения обоих рисков. На самом деле, чем больше гальки и осадка на пляже, тем лучше он способен поглощать энергию волн. Удаление большого количества гальки, песка или других отложений делает пляж менее способным действовать как естественный барьер для наводнений и эрозии.

Этот объем естественным образом меняется в течение года, поскольку пляж адаптируется к изменению волн в течение сезона. Волны перемещают гальку на пляж и с него, сортируя осадок разного размера в отдельные участки пляжа. Более энергичные волны во время зимних штормов могут переносить большие осадки на верхний пляж и формировать крутой галечный хребет, известный как берма.

Берма в верхней части пляжа часто является первой формой естественной защиты от штормов, поглощая и рассеивая энергию волн и уменьшая риск выноса волн за пределы пляжа или подрезки и размывания морских стенок или скал в их тыльной части.

И хотя один человек, который берет несколько камней с пляжа, может не повлиять существенно на вал или на общий объем пляжа, кумулятивный эффект многих людей, берущих себе сувениры с пляжа, может быть более значительным.

Удаление гальки может нарушить естественные процессы сортировки пляжа и нарушить общий динамический баланс.

Ученые объяснили, почему не стоит убирать с пляжа камни и раковины (фото: freepik.com)

Учитывая важность содержания осадка в системе защиты от наводнений и эрозии, продолжаются исследования, чтобы лучше понять, как галечные пляжи реагируют на волны и штормы. Это исследование особенно важно для оценки эффективности искусственно созданных булыжных пляжей по обеспечению защиты от затопления побережья и рисков эрозии.

Мониторинг транспортировки донных отложений является ключевым для продвижения этого исследования, поскольку новые недорогие и общественные методы используются для отслеживания донных отложений после их эрозии с пляжа.

В изменяющемся климате, где прогнозируется, что эти риски будут более интенсивными и частыми, существует неотложная необходимость удерживать осадок на пляжах и позволить естественную защиту побережья и преимущества среды обитания процветать.

Просить людей не брать гальку с пляжа может показаться пустяковым и неважным, но это может помочь пляжам играть эффективную роль в защите наших берегов.